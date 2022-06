Maggio criticó Berhongaray, Coli y Maquieyra por no apoyar el financiamiento de la Cultura

Compartir esta noticia:











La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, lamentó la abstención de la y los legisladores de Juntos por el Cambio, en el proyecto que el jueves tuvo media sanción y prorrogar por 50 años las asignaciones específicas en bibliotecas populares, cines, música y teatro.

“Deja un gusto amargo ver que hay una gran parte de la sociedad que no tiene la sensibilidad de comprender que no se trata de un gasto, que no se trata del arte ya que éste es una parte de la cultura, sino la expresión de la identidad nacional”, dijo.

“Esto tiene que ver con el fomento a una manera de ser de los argentinos, estamos hablando de la soberanía cultural. Sentimos que volvemos a desarrollar el sector de la Cultura una enorme lucha para defender un derecho que ya estaba ganado”, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias.

Maggio dijo que las 92 abstenciones, entre las que se encuentran la de Marcela Coli (ausente) Martín Berhongaray y Martín Maquieyra, le deja un “gusto amargo” y remarcó la desazón por volver a luchar sobre un derecho adquirido.

“El Gobierno nacional anterior (Juntos por el Cambio) lo que hizo sistemáticamente es romper derechos ya ganados. El ex gobernador Carlos Verna manifestó en un discurso de apertura de sesiones de la Legislatura, que temía que el sector político de derecha fuera por derechos ya ganados. Aquí tenemos que salir y seguir luchando desde la Cultura por algo que no tenía discusión, la cultura como expresión de un pueblo que define una identidad por un lado y como industria cultural que genera un alto porcentaje de trabajo y aporte al PBI Nacional, no tiene discusión en ningún lugar del mundo. En Argentina tenemos 92 lamentables abstenciones de voto en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

La secretaria de Cultura indicó que “somos optimistas de que esta ley pasará por el Senado de la Nación y vamos a sostener esos financiamientos. Se trata de comprender que no es ningún impuesto nuevo y que se graba de las personas comunes para sostener la cultura, sino que tiene que ver con financiación específica que viene del campo de la Cultura”, indicó.

Por otra parte, agradeció a los y las diputadas que votaron favorablemente, «y que comprenden el valor de la Cultura. Anoche se hizo una vigilia en la Cámara de Diputados con todos los sectores de la Cultura, porque la prórroga de esta artículo en esta ley por 50 años, significa garantizar los fondos de fomento y el funcionamiento de los institutos de teatro, cine, música y bibliotecas populares. Así que por un lado un alivio con esta media sanción que pasa a senadores”, indicó.

Soberanía cultural nacional

Maggio resaltó la importancia de las formas de expresión como cultura propia y soberana. “Es importante defender nuestra soberanía cultural porque a nuestros símbolos no los puede definir ni el mercado ni un país extranjero, los debe producir nuestra sociedad, la manera de ser y la forma de expresarnos. Eso tiene que ver con nuestra Cultura y es tan importante y por eso está tan amenazada desde afuera. Las humanidades que no tienen las profesiones vinculadas precisamente con las humanidades, y que no tienen un efecto económico inmediato, tienen mala prensa. La Cultura son los símbolos que nos sostienen y no precisamente nacen de un mercado”,

“Por todo eso es importante movilizar esta batalla ante esa porción de la sociedad que no tiene esa sensibilidad o que tiene claramente otro interés”, concluyó.

