Monóxido de carbono: Dan a conocer los cuidados para evitar una intoxicación 

Desde el Ministerio de Salud, frente a la llegada de bajas temperaturas, recordaron las medidas de prevención a tener en cuenta, para evitar posibles intoxicaciones por monóxido de carbono

Se trata de un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. Puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte. Se lo llama el asesino invisible porque:

-No tiene olor

-No tiene color

-No tiene sabor

-No irrita los ojos ni la nariz

Prevención

Es fundamental controlar las instalaciones de gas y mantener una continua ventilación de los ambientes durante el día y la noche, aún frente a la presencia de bajas temperaturas, durante.

Control de instalaciones

• Controlar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los artefactos: calefones, termotanques, estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, braseros.

• Examinar especialmente las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurarse que están permeables y en buen estado.

• Hacer una verificación de las instalaciones con personal matriculado que pueda identificar y corregir los desperfectos de la fuente generadora de monóxido de carbono.

• Existen distintos signos que muestran que un artefacto no está funcionando bien:

– Comprobar que la llama de estufas y hornallas sea siempre de color azul. Si es anaranjada es señal de mal funcionamiento.

– Lo más notorio en un conducto de gas que no esté bien puesto o mal tapado, es el rastro de una mancha negra en el techo y en la pared (en el recorrido que hace el caño).



• Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa.

• No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

• No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en cuartos cerrados, en sótanos o garages.

• No mantener el motor del auto en funcionamiento cuando el garaje está cerrado. Si su garaje está conectado al resto de su hogar, cierre las puertas

Síntomas

El principal peligro de este tipo de intoxicación es que en muchos casos la persona no es consciente de los síntomas, los cuales pueden variar de un individuo a otro.

Los síntomas pueden ser:

• Dolor de cabeza.

• Náuseas o vómitos.

• Mareos, acompañados de cansancio.

• Letargo o confusión.

• Desmayo o pérdida de conocimiento.

• Alteraciones visuales.

• Convulsiones.

• Estado de coma.

Si se sospecha de estar sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono por presentar algunos de los síntomas, se recomienda abrir ventanas y puertas de la casa para ventilar los ambientes; salir a tomar aire fresco inmediatamente; apagar los artefactos de gas y concurrir con urgencia a un centro de salud u hospital y/o comunicarse inmediatamente con un servicio de emergencias médicas.

