Embanderados (Caras y Caretas)

El acto provincial del día de la Bandera se hizo en Santa Rosa. Lo encabezó el Gobernador Sergio Ziliotto. Las palabras oficiales estuvieron a cargo del intendente Luciano di Nápoli y del ministro de Educación Pablo Maccione, que hizo caso omiso a la protesta docente.

El acto oficial por el día en que se conmemora el fallecimiento del General Manuel Belgrano se hizo en la calle Alsina, entre General Pico y Coronel Gil. Hubo desfile policial, militar y promesa de la bandera.

También estuvo un grupo de docentes aucoconvocados y autoconvocadas que reclaman políticas para prevenir la violencia en la escuela.









El 2000 no encontrará… reunidos. Otro General, que no tenía que ver con la creación de la celeste y blanca, pero si con varias de las banderas populares, pensó que el 2.000 nos encontraría “unidos o dominados”. El ministro de Educación, no tomó partido por la unidad o la dominación, se quedó con la reunión y volvió a proponer jornadas de reflexión ante los hechos de violencia.

Historia antes que noticias. El intendente Luciano di Nápoli fue el primero en hablar en el acto de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y pidió rescatar la gesta histórica en lugar de leer las noticias.

¿Un puñito, la V? La promesa de la Bandera es un momento significativo para quien asume los colores de la Patria cómo propios ¿No será hora de prometerla con un gesto que no pueda ser asociado con la Segunda Guerra Mundial?

Nada librado al azar. Uno de los mejores reporteros gráficos de La Pampa (Julián Varela) mostró también su preocupación por estar “en composé” con la fecha y los desfiles ¿Se vendrán “máscaras de cámara” de Néstor, Cristina, Raúl o Hipólito?

Verde fajina. Mucho militar y policía para un tipo que también fue abogado, periodista, diplomático, economista y político.

Pagáme los datos. Un trabajador encargado de la cobertura del acto, hace un video y después lo sube ¿Esperará tener wifi?

Los espero en la jornada de relfexión. Al finalizar el acto, docentes autoconvocados/as le gritaron al ministro Maccione “queremos que nos escuche”, pero, una vez más, no tuvieron suerte.

Obvio, ¿no? Hacen música, ¿cómo se llama la banda?

Gober, para ver la Escaloneta. El escenario fue acompañado por pantallas gigantes que cambiaban las leyendas en alusión al día patrio. ¿Y si la instalan en el Centro Cívico para el mundial?

