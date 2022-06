Padre desmiente que su hija de 7 años haya salido a “apuñalar” a sus compañeros en Toay

Compartir esta noticia:











A partir de una comunicación de la directora, se viralizó un chat en el que se hablaba de una niña de tan solo 7 años. La niña estaba en el SAI (que nadie averiguó qué era) y la habían dejado sola en el aula.

Entre el martes y miércoles algunos medios de comunicación difundieron el texto de una captura de pantalla de un grupo escolar (que también llegó a Plan B), donde la directora daba cuenta del hecho, de la intervención escolar, de cómo le sacaron el cuchillo, del llamado de atención, de las actuaciones pertinentes y de la citación a su familia.









En medio de la discusión pública por casos de violencia en las escuelas, ¿el equipo pensó en su protección antes que la de la niña y dejó abierta la posibilidad de la exageración de un hecho que se asemeja más a una travesura?

“Una lástima lo que pasó con A en la escuela porque por manejarse mal y no contar como fueron las cosas hoy yo y mi familia estamos pasando un mal rato”, se descargó en las redes sociales el padre de la niña..

“Las cosas no son como publicaron varios medios de comunicación donde pone que la nena salió con un cuchillo queriendo apuñalar a sus compañeros. Una vergüenza que no se informen bien antes de dar semejante noticia donde lo q paso no tiene nada q ver con el título”, añadió.

“Creo que todos los que me conocen saben cómo es A y que no es una nena agresiva como para hacer lo q describe semejante título. A se encontraba con más compañeritos en el aula cuando revisó la mochila de su maestra y encontró un cuchillo dentro de un tupper q iba a usar para cortar una manzana”, añadió.

La niña “tomó el cuchillo y salió corriendo por la galería donde las maestras le sacaron el cuchillo, nada más fue eso, lo hizo jugando o como travesura porque si leemos el título de lo que se publicó, cualquiera entiende que la nena salió queriendo apuñalar a algún compañero o tirando puñaladas a los que se cruzaran y no fue así, solo fue una travesura”, resaltó.

“Soy el primero en preocuparme para que no vuelva a pasar porque un juego puede terminar mal, se podría haber lastimado ella o algún compañerito, pero solo quería aclarar que no fue como se lo publicó”, dijo.

“Y la información se filtró porque alguien del grupo de papas se creó un perfil falso y mando la captura de lo que contó la directora al grupo de papás, contando lo sucedido, la verdad una lástima que la gente no piense en las consecuencias que puede traer y los malestares que puede ocasionar haciendo este tipos de cosas”, finalizó.

Sola en el aula

La situación revela que la niña estaba sola en el aula y tomó el cuchillo de “la seño de SAI”, o “Servicio de Aprendizaje Integral” ¿Una niña del SAI puede estar sola?

Se sabe que muchos y muchas docentes van de una escuela a la otra y a veces no tienen tiempo de comer o desayunar, pero, ¿el cuchillo no debería estar en un lugar seguro como la sala de profesores?

¿Era necesario el accionar público de la directora, que pudo cumplir con los protocolos sin generar semejante alerta en un momento de conmoción en la escuela pública?

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios