El sábado la banda “Carancho” vuelve a escena

El próximo sábado 2 de Julio, la banda local Carancho se presentará en vivo. Será en Jake al Rey (Alsina 43), a partir de la medianoche.

El grupo santarroseño con 9 años de trayectoria intermitente, está formado por cuatro de los mejores instrumentistas del género: Willians Vleck en bajo y voz, Lucas Manera en batería, Mauricio Ponce y José Usero en guitarra eléctrica.

Dicho cuarteto interpretará un set tributo a Foo Fighters, luego del fallecimiento del baterista estadounidense Taylor Hawkins. Para esta noche eligieron 12 temas con lo mejor de su recorrido en forma de homenaje. El siguiente set o la segunda parte de este show prometedor, contará con éxitos de la historia del rock y el grunge de los 90′ interpretando a Queens of the Stone Age, Eleven, Velon Revolver, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Faith No More entre otros artistas y agrupaciones de la época.

Cuatro amigos músicos provenientes de diferentes bandas de la ciudad como Catalinatom, Rey Momo, Testa en el 2013 se juntaron y formaron “Carancho” una celebración a la música que los moviliza desde chicos.

Las entradas para “Carancho” se pueden conseguir de forma anticipada en Lokura Fan´s 9 de Julio 225 y La Charlería vía mensaje directo en Instagram a un valor de $800.

