Ferro de Pico y All Boys en la primera final del Torneo Provincial de Básquet

Este viernes a las 21 en el “Colosito” se juega el primer punto de la final del Torneo Provincial masculino de básquet y allí se verán las caras dos de los equipos más grandes de La Pampa, Ferro Carril Oeste de General Pico y All Boys de Santa Rosa.

El “Verde” piquense será local y el segundo juego está pautado para el próximo lunes 27 desde las 21 en el estadio José Aquiles Regazzoli del “Auriazul”. Si es necesario el tercero y definitivo, se jugaría el miércoles en All Boys (día y horario a confirmar).

En un anticipo de lo que será la gran final, desde prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba) se consultó la opinión de los entrenadores de ambos equipos. Y tanto Diego Alba (Ferro) como Juan Cruz Gavazza (All Boys) resaltaron que esperan un buen nivel de juego y una gran presencia de gente.

“El balance de Ferro en este Provincial es muy positivo porque cuando comenzó nosotros estábamos en serie regular del torneo Federal, así que se decidió darle rodaje a jugadores que nosotros veíamos que tenían que tener más minutos, entonces se conformó un plantel con un mix de los chicos del club con más lo más grandes que venían jugando en los torneos anteriores, por eso hoy puedo decir que estamos en un buen momento del club porque es un equipo que tiene identidad y resalta el proyecto de Ferro Básquet”, analizó Alba.

“Para nosotros el torneo resultó muy bueno, positivo, porque le dimos mucho lugar a la gente joven del club y aún así competimos de la mejor manera y llegamos a la definición. Tuvimos en claro desde el principio que el resultado pasaba a un total segundo plano porque la apuesta era por los más chicos, para foguearlos y darles minutos. Y que hoy estemos en otra final es muy satisfactorio también en ese sentido”, señaló Gavazza a la Fepamba.

Alba, por su parte, destacó que dos jugadores del Federal, Tomás Arrebillaga y Quimey Acosta, decidieron seguir en el equipo luego de ese torneo. “Ellos quisieron seguir y quedó el equipo que ahora juega la final del Provincial y que será la apuesta de Ferro para disputar el Pre Federal. Hoy la definición nos encuentra contra All Boys que siempre juega bien al básquet, con conceptos claros y con una forma de jugar que le da resultados tanto en el Federal como en el Provincial, donde ganó los últimos cuatro. Es un gran desafío para los jugadores y para mí que me toca dirigirlos y tanto en las series previas con Independiente como con Villegas hubo mucha gente, como hacía rato no se veía en el Provincial. Hoy tenemos un clima de básquet muy lindo en Pico y ambos equipos juegan bien así que ojalá sea una linda serie”, resaltó Alba.

“Ferro tiene un buen equipo, con la base del Federal y al margen de eso llegan con más rodaje porque tuvieron más cantidad de partidos de calidad, de hecho con Villegas fueron a tercer partido y fue duro. Para nosotros en ese sentido fue más tranquilo, casi no tuvimos inconvenientes para superar la final de Conferencia así que creo que ahí Ferro tiene una ventaja. Tenemos muchos jóvenes y la expectativa por supuesto que es ganar y hacer un buen juego, se jugó un Provincial corto y está bien porque se viene el Pre Federal y ése era el mejor formato. Esperemos que se vea una linda final y que la gente vaya a la cancha a ver buen básquet”.

Ferro buscará destronar al campeón vigente y festejar a lo grande. All Boys no querrá dejar el reinado que conquistó en las últimas cuatro ediciones y buscará su quinto anillo seguido. El plato fuerte está servido. Es hora de jugar.

