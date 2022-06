Planes sociales: el Movimiento Evita cuestionó al ministro Diego Álvarez

Compartir esta noticia:











Liliana Tomaso, dirigente del Movimiento Evita y directora de Agricultura Familiar de Nación en La Pampa, acusó al ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, de «ensuciar y calumniar a compañeros de base».









El nuevo «debate» que divide al Frente de Todos se replica en PJ La Pampa con acusaciones cruzadas entre el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y dirigentes del Movimiento Evita, a raíz de una denuncia por manejo irregular de los mal llamados planes sociales.

Liliana Tomaso, dirigente del Movimiento Evita y directora de Agricultura Familiar de Nación en La Pampa, acusó al ministro Álvarez, de tener un «servicio de inteligencia y milica» para «ensuciar y calumniar a compañeros de base».

Las declaraciones se dieron luego de que un vecino de Villa Parque denunciara que el hermano de Tomaso quisiera quedarse con la mitad del dinero que sus hijos cobran por el Programa Potenciar Trabajo.

«Pensé que la interpelación en la Cámara de Diputados serviría al menos para redoblar sus esfuerzos y el de todo su equipo para que no se repitan mas casos que halla que lamentar. Es una pena que mientras un ciudadano esté denunciando al aire en una radio usted y su equipo como lo mencionaron por su puesto como parte de su escena nombrando con nombre y apellido a integrantes de mi familia, mi apellido le retumba usted sabrá el por qué», dijo la dirigente social en un posteo en las redes sociales.

«No voy a mencionar a nadie pero le recomiendo que se preocupe no solo por facilitar un 0800 para que denuncien mentiras si no que se interiorice de lo que ocurre en ese hogar del barrio si no se anima o no sabe como hacerlo ya hay un equipo de profesionales que le podría facilitar un informe si es que así lo desea o le importa un poquito la vida de las personas de un barrio tan vulnerable, la situación es terrible y adivine que: El Estado no lo sabe o no llega nuestros compañeros», escribió Tomaso.

La dirigente del Evita le replicó a Álvarez: «sus servicios de inteligencia y milica serian mas útil si ocuparan cierta operatoria para saber lo que puertas adentro de este y otros hogares como el caso de este individuo abusador, abandonador y tantas cosas mas».

Tomaso le advirtió al ministro de Desarrollo Social que «no se meta con mi familia yo no me meto con la suya no los conozco y no tengo por que conocerlos» y le dijo que «no personalice la política utilícela como herramienta de transformación».

«Mi hermano no coordina esa «casa de contención» pero claro que es a donde muchos vecinos llegan a demandar ante la falta o ausencia del Estado, solo es un vecino y militante la responsabilidad es suya pongase a trabajar», agregó.

«Planes»

En debate por el manejo de los planes sociales en manos de las organizaciones terminó de instalarse en el último discurso que dio la vicepresidenta Cristina Kirchner y que generó el repudio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, quienes defienden el trabajo de las organizaciones populares en los barrios.

En ese marco, ayer se reunió la Liga de Gobernadores, entre los que está el gobernador Sergio Ziliotto, y pidió que el esquema de planes sociales montado por el gobierno de Alberto Fernández, que tiene como principales beneficiarios a los movimientos sociales Evita y Barrios de Pie, se “federalice”, es decir, pase al control de las provincias.

Tras el conclave, Sergio Ziliotto aseguró que uno de los temas que más preocupa al conjunto de mandatarios y mandatarias provinciales es “como transformar en trabajo digno y genuino a aquellos titulares de planes sociales, tanto hombres como mujeres”.

En esa línea, el mandatario pampeano planteó: “es preciso que los recursos de planes nacionales y los que aportan las provincias, puedan canalizarse para el achicamiento del costo laboral de los empresarios, sobre todo en estos momentos en que hay una demanda creciente de empleo”.

