Control de perros en Santa Rosa: La oposición se unió y criticaron el trabajo que realiza el municipio

Los concejales de los Bloques Frepam, PRO y Comunidad Organizada, elaboraron un comunicado en conjunto para referirse a la situación de los perros sueltos en la capital pampeana. Piden a las autoridades municipales que se trabaje en conjunto con las organizaciones protectoras de animales.

Los ediles Gustavo Estavilla, Claudia Giorgis, Pablo Pera Ibarguren, Fabiana Castañiera y Marcelo Guerrero. destacaron que tras la exposición de los funcionarios de Zoonosis y de Ambiente en el Concejo Deliberante: “nos hemos quedado sumamente preocupados por su postura de negación al trabajo conjunto con las organizaciones protectoras de animales. Siempre entendimos y sostenemos que es una buena política en estas temáticas el trabajo mancomunado con la sociedad civil”.

Dieron como ejemplo a APANI que “rescata, refugia, cura y alimenta animales. El área municipal dice que tiene 9 canileras de las cuales 7 están ocupadas por perros en guarda. ¿Qué pasaría si APANI no existiera? ¿Dónde pondrían los perros en guarda?”

También se refieren a la Fundación Vidanimal “No poner en valor la loable tarea del voluntariado de Vidanimal con más de 17000 castraciones en su haber nos llena de preocupación Consideramos que privarles de la posibilidad de un subsidio municipal regular y sostenido en el momento en que tampoco podían obtener ingresos de la playa de estacionamiento de la CPE por la emergencia sanitaria (pandemia 2020) nos debe causar alarma”.

“Decir que estas organizaciones ya tienen ayudas insinuando que no necesitan más del Estado es no conocer la realidad. Plantear que la dependencia municipal tiene pocos recursos en contraposición con las ONG no es lo correcto. Si el área necesita más recursos se debería plantear en el momento de sancionar el presupuesto anual y resolver más aún en un municipio que ha recibido importantes aportes de recursos como el actual”.

Consideran “urgente desandar la política de agrietamiento con las Instituciones y convocarlas nuevamente al trabajo mancomunado como política de Estado más allá de la buena predisposición del personal dependiente de Zoonosis”.

“En términos generales la exposición de los funcionarios no arrojó datos reales constatables respecto a la real aplicación de la ordenanza vigente de perros y gatos en ninguno de los temas que son de preocupación cotidiana de los vecinos y vecinas de la ciudad”

Señalan los siguientes puntos:

Se menciona vagamente que se realizan en la dependencia municipal 20 castraciones diarias pero sin documentación alguna que lo pruebe.

Se menciona que existe un teléfono fijo para que los vecinos soliciten de 9 a 11 un turno para castrar a su mascota y que automáticamente se le otorga turno para el día siguiente. Esto no es real porque ese teléfono fijo da permanentemente ocupado o no contesta en ese horario o cuando se tiene suerte y se logra hablar dan turnos para un mes, mes y medio, dos meses.

Se menciona el trabajo de vacunación pero tampoco se trajeron pruebas que lo demuestren.

Respecto al control de mordeduras según palabras del funcionario los perros mordedores son llevados a la canilera municipal. En definitiva, la canilera está repleta de animales y hasta ahora no pudieron dar solución a la problemática, cada día hay más perros mordedores.

Se habla de que aspiran a sumar un cuarto veterinario para “triplicar o cuatriplicar las castraciones” pero no hablaron de aumentar los quirófanos ni las canileras de post operatorio con lo cual parece más la búsqueda de un titular mediático que un dato serio.

Criticaron el uso de quirófano móvil de la Fundación Vidanimal porque no garantizaría calidad, sin embargo, se contradijeron al decir que le da buen resultado a la Dirección Municipal en las oportunidades que han ido a los barrios con la casilla porque la gente se acerca más fácilmente.

Se cuestionó el trabajo de castraciones de estas ONG diciendo que entregan los animales dormidos y que en muchas ocasiones quedaban en mal estado y luego zoonosis tenía que reparar esas consecuencias. Olvidando que esas intervenciones en las Instituciones Proteccionistas son realizadas por matriculados y por tanto parte del colegio veterinario. ¿Como pueden poner en duda su profesionalidad sólo porque trabajen en una Fundación o Asociación No Gubernamental?

Se tildó de “tercerización” al trabajo conjunto durante muchos años con las organizaciones proteccionistas de animales en nuestra ciudad. Pero sin embargo suman sus trabajos de castraciones para engordar los datos oficiales casi como si fueran números propios en sus dichos. Nos preguntamos que le pasaría hoy al Estado Municipal si cerraran sus tareas estas instituciones?.

Por todas estas cuestiones y otras varias que escuchamos los Concejales y Concejalas del Frepam, Propuesta Federal y Comunidad Organizada sostenemos:

El Departamento Ejecutivo deberá enviar al Concejo Deliberante datos comprobables respecto al cumplimiento de la ordenanza 3623/2006.

Deberían plantear más que discursos una hoja de Ruta con objetivos mensurables y determinados en el tiempo.

Sin datos oficiales solo dicen que están promediando las 20 castraciones diarias, objetivo muy por debajo de lo necesario para lograr el equilibrio poblacional.

Según los funcionarios “a las Instituciones protectoras de animales de la ciudad lo único que les interesa es castrar”. Y para la Municipalidad eso no es lo más importante sino educar a la población. Lo cierto es que según las organizaciones que trabajan en la materia se estima que para una perra y su descendencia a lo largo de 7 años la tasa de reproducción puede llegar a casi los 4500 ejemplares, una gata y su descendencia a medio millón de ejemplares. Por lo cual el trabajo que realiza la Municipalidad es de muy poco impacto porque si se castra por debajo del 20 % no se van a observar nunca los resultados, siempre se irá por detrás de la problemática agravándola cada día más, dilapidándose los recursos públicos porque no se va a dar solución ninguna al problema.

Consideramos que es muy necesario retomar cuanto antes la política de trabajo conjunto con las Fundaciones y Asociaciones Proteccionistas de animales potenciando las tareas complementarias que cada una realiza y jerarquizando los fondos necesarios tanto para Zoonosis como para las ayudas a esas instituciones. Tal como se hizo por años en el Estado Municipal y como lo viene acompañando en uno y otro caso el Gobierno Nacional y Provincial que desde ya no lo han considerado una “tercerización” de las responsabilidades del Estado.

Hace falta tener la humildad de permitirse reconocer que hay gente que viene abordando la problemática en forma exitosa, tomar los buenos ejemplos máxime cuando se trabaja en un servicio a la comunidad y no denostar al que sí da respuesta a esa necesidad.

Las políticas actuales tendrán poca utilidad mientras haya nacimientos indiscriminados por toda la ciudad.

