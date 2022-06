“Hoy tenemos una empresa organizada que trabaja en darle mayor conectividad a todos los pampeanos” 

Compartir esta noticia:











Esta semana se informó que la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones triplicó la capacidad de internet en General Acha y continúan con trabajos en otras localidades. Después de un año de su creación, el presidente de Empatel Andrés Zulueta, destacó que “creo que tuvimos muchos desafíos y estuvimos a la altura”.

En el marco del plan de obras financiado por el Gobierno provincial y ENACOM, a través del proyecto del Ministerio de Conectividad y Modernización, Empatel informó la culminación y puesta en marcha del primer enlace DWDM que, mediante fibra óptica que llega desde Santa Rosa, aumenta la capacidad en General Acha.

El presidente de Empatel, Andrés Zulueta, explicó que “esto significa que General Acha, en la medida que los proveedores locales también hagan sus inversiones, podrá continuar creciendo en velocidad y cantidad de usuarios”.

Otras obras

Zulueta le contó a Plan B que “terminamos con la fibra óptica en Uriburu, estamos finalizando en Miguel Cane y trabajamos con el tendido troncal para poder llegar a Alta Italia, donde estamos en la etapa de reacomodar la electrónica en el lugar. Por otro lado, estamos empezando en Algarrobo del Águila y en Lonquimay”.

Resaltó que continúan con “el plan que nosotros trazamos al comienzo de la gestión de conectar con fibra óptica 17 localidades para mejorar el servicio y mejorar la localidad, y también conectar a cinco localidades más en lo que son los troncales”

– Hace unos días estuvieron en la Cámara de Diputados explicando los trabajos que llevan adelante

-Básicamente fue informarles como veníamos trabajando con las obras, a mí se me consultó como venía funcionando la empresa en cuanto algunas cuestiones y análisis que se hacen, en esto hay que dejar claro que el servicio de telecomunicaciones se ha vuelto tan esencial que no hay que mirar si la obra tiene un retorno o no, sino la importancia que tiene llevar conectividad con todo lo que derrama, en cuanto acceso al servicio de salud, la seguridad o la posibilidad de generar trabajo”.

Continuó expresando que “charlamos con los diputados sobre el procedimiento interno que tenemos nosotros junto a compra, y después justamente nos enteramos que el gobernador envió su proyecto de ley para que nos controle el Tribunal de Cuentas, lo cual para mí es algo positivo porque le aporta más transparencia a la empresa. Si bien nosotros funcionamos en un marco de control e incluso tenemos presencia de directores y síndicos de la oposición, no viene mal que la empresa que es de todos los pampeanos tenga el control y la transparencia que se merece”.

Finalmente indicó que “la empresa acaba de cumplir un año, creo que tuvimos muchos desafíos y estuvimos a la altura en muchas cuestiones. Hoy tenemos una empresa organizada, en marcha, que viene trabajando y poniendo todo su esfuerzo con la mayor profesionalidad posible para darle mayor conectividad a todos los pampeanos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios