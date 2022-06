“Hoy la vida con VIH es la de una enfermedad crónica, como tener diabetes o hipertensión”

Compartir esta noticia:











La epimedióloga Ana Sánchez, del Servicio de Infectología del Hospital Lucio Molas, brindó detalles de la campaña de testeo por VIH que se realiza este lunes en el nosocomio local.

Sánchez aclaró que los testeos se pueden hacer todo el año y que en media hora se obtiene un resultado, que luego debe ser confirmado, para saber si se padece la enfemedad. Aclaró que se puede vivir con normalidad con los avances terapéuticos en la actualidad.

“Esta es una actividad organizada por Epidemiología de provincia, que invita a participar al Comité de Epidemiología local del Hospital Lucio Molas y decidimos hacer por el Día de la prueba de VIH, un testeo con asesoramiento pre y post test, de serología de VIH”, dijo a Plan B.

“En este sentido, cualquier persona se puede acercar a realizarse el test, es voluntario, está codificado, o sea que no va con nombre y apellido y en media hora está el resultado. Es importante que podamos testear, ya que estas enfermedades son silentes, no dan sintomatología y la única forma de podernos acercar al diagnóstico, es hacernos el testeo de VIH”, afirmó Ana Sánchez.

“La idea es que la gente se quede la media hora en que tardan en estar los resultados y así poder devolver esos resultados. Si la persona no se queda, se los llama por teléfono y se les notifica. Este es un método que no hace a un diagnóstico. Es decir, que si da positivo, hay que confirmar el diagnóstico con otros métodos más positivos”, aclaró.

La epidemióloga aclaró que el test de VIH se puede hacer durante todo el año. “De lunes a viernes, de 8 a 13 horas está el Consultorio 8, se acercan a Servicio Social, con la licenciada Paola Tosini realiza el pedido y el asesoramiento para hacer la serología. Además, en el Servicio de Infectología, están siempre las puertas abiertas para realizar el testeo y cualquier persona se puede acercar en cualquier momento”.

Consultada por las últimas estadísticas en La Pampa, Sánchez dijo que “las cifras se mantienen estables, por lo menos desde el Servicio de Infectología. Hoy la vida con VIH es la de una enfermedad crónica, como tener diabetes, hipertensión, quizás con menos recaudos”.

“Hoy, el paciente con VIH que tiene tratamiento, es una persona normal, que no se enferma y que no transmite la enfermedad. Estoy es muy importante, con el tratamiento antirretroviral, el paciente VIH, al estar indetectable, es indetectable e intransmisible, no puede transmitir el VIH, aún no usando preservativo”, dijo.

“Además, de hacer los testeos, se brinda información de transmisión sexual como sífilis, uretritis, hepatitis B y C, que comparten estas vías de transmisión. Se brinda la información y qué significa si da positivo o negativo”, afirmó Sánchez.

Consultada sobre si el Estado cubre el tratamiento, la infectóloga afirmó que “nunca tuvimos interrupción de la provisión de tratamiento antirretroviral. Nunca hubo faltante, pudo haber faltante de alguna medicación en particular”.

“El tratamiento es cubierto por el Estado y el paciente que no está mutualizado, está cubierto por el Estado en un plan nacional de medicación antirretroviral y el que tiene obra social, el 100% lo tienen que cubrir las obras sociales”, cerró la epimedióloga.

