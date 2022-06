Avendaño y los dichos de Cristina: “Los movimientos sociales nos tuvimos que hacer cargo de lo que el Estado expulsó”

Compartir esta noticia:











Leonardo Avendaño afirmó que no permitirán actos de corrupción en su organización. Aseguró que los movimientos sociales surgieron ante la falta de respuesta del Estado a una amplia franja de la población, expulsada del sistema.

El diputado provincial del Movimiento Evita, Leonardo “Tapera” Avendaño, opinó que la vicepresidenta Cristina Fernández y la dirigencia tradicional no entiende a la economía popular.

En declaraciones radiales, afirmó que son 11 millones las y los trabajadores de la economía popular y quienes tienen salarios sociales complementarios, son 1.300.000 personas.

En el marco del apartamiento preventivo de Mario Tomaso, hasta que se aclare su situación, luego de que fuera acusado de una supuesta retención de dinero del plan Potenciar Trabajo, Avendaño afirmó que la organización “se ha puesto a derecho” y concurrirá a hacer todas las aclaraciones necesarias. “No vamos a permitir ni actos de violencia, ni de corrupción, ni que generen malestar en las y los trabajadores de las unidades productivas”.

“Yo entiendo que este acto, de comprobarse, es un acto de corrupción. Si no entiendo esto, me estoy haciendo el estúpido y la gente es demasiado inteligente, para que yo la tome por estúpida”, dijo.

Avendaño también aclaró que se ha montado una persecución y estigmatización a las organizaciones sociales, como resaltaron en un comunicado de prensa.

Además, en referencia a los dichos de Cristina en el acto de la CTA, Avendaño opinó que “la vicepresidenta no desconoce la economía popular. No la entiende, no entiende la lógica de la economía popular”.

“La dirigencia tradicional no entiende a la economía popular, porque parten de la lógica del capitalismo de la posguerra, del capitalismo industrial, donde los trabajadores podían acceder a un estado de bienestar, pero ese capitalismo no existe más. Hoy existe el capitalismo financiero que absorbió a ese capitalismo industrial”, dijo Avendaño.

“Y en ese capitalismo financiero, sobran 2.500 millones de personas en el mundo, que fueron expulsadas. Y esos sectores expulsados, construyeron la economía popular, donde construyen, arman y generan su propio trabajo. Además, ese capitalismo financiero no va a contemplar a esos sectores. En ese sentido, la economía popular, vino para quedarse. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores, pertenece a esa economía. Los trabajadores de la economía popular, son 11 millones de personas, entre monotributistas y otros sectores, que aportan cuando pueden. De esos 11 millones, solo 1.300.000 son salarios sociales complementarios, o planes”, dijo Avendaño.

“Volviendo a Cristina, puede ser que haya estado mal informada la compañera. No hay tercerización. Es falta de Estado. Los movimientos sociales nos tuvimos que hacer cargo de lo que el Estado y el mercado expulsó” dijo Avendaño y recordó que hay controles de las actividades que realizan. “Los compañeros y el Estado controlan las unidades productivas. Por eso, cuando alguien no cumple, los otros compañeros y compañeras, se enojan”, afirmó el diputado provincial del PJ.

“La economía popular parte de dos preceptos básicos y tiene una diferencia fundamental con el mercado salvaje de consumo. Parte de un fundamento ético y filosófico. Ético, porque parte de la solidaridad y empatía con el otro y filosófico, porque se amuchan en el nosotros, para salvarse en un proyecto económico que no los deje afuera de todo el sistema”, dijo Avendaño en declaraciones radiales.

“Se trata de una salvación colectiva. Para romper con este sistema hay que hacer una revolución o darle trabajo a todo el mundo. En un estado de bienestar, de un capitalismo preindustrial, que no existe más. Hoy domina el capitalismo financiero”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Coincido con Cristina y estoy de acuerdo con ella de que el peronismo es trabajo. Ahora, estos trabajadores de la economía popular, se han organizado hasta en un sindicato (la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y se han empoderado. Son sujetos de transformación de cambio y espacios de poder”, dijo Avendaño.

Por otra parte, Avendaño defendió el financimiento de las organizaciones sociales con aportes voluntarios de las y los militantes. “Yo aporto una parte de mi sueldo para mi partido y lo voy a seguir aportando”.

“Es una práctica en donde se aporta el 5%. Estoy convencido que todo aquel que llega a un cargo en representación de un partido, debe aportar un 5% para sostener a su partido. Es una forma transparente de generar fondos”.

“Pero nosotros no nos quedamos con la plata de nadie. Al Movimiento Evita, le envían fondos del Ministerio Social de la Nación, los cuales tienen auditoría y se rinden. Y los fondos que genera nuestra organización, lo genera la organización misma. Compañeros, militantes y quienes tienen responsabilidades, como otros militantes que se sienten identificados con la organización, generan, una vez al mes, una venta en conjunto de todas las unidades productivas para sostener los alquileres, comprar harina, fideos, chocolate, pelotas o pagar la luz”, dijo Avendaño.

En referencia a las auditorías sobre las organizaciones, las genera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Se controlan y se va a ver si existen las unidades productivas y está bien. Tiene que ser así, los compañeros son buenos, cuando se los controlan, son mejores, decía Perón”.

