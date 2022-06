Aplaudida en repudio a discriminación de trabajadora trans en el Molas

Compartir esta noticia:











Trabajadores y trabajadoras se manifestaron este martes en el hall del hospital Lucio Molas. Criticaron la aparición de carteles discriminatorios por razones de género.

Este martes, trabajadores y trabajadoras del Lucio Molas realizaron una aplaudida en apoyo a una compañera de trabajo trans que el lunes sufriera un acto de discriminación en el hospital, luego de que le dejara en el baño un cartel insultándola. Las fotos de la agresión.

Desde las 10, el personal del hospital realizó el acto en el hall central del hospital. “Llegamos a esto porque encontramos en un grafitti en un lugar del baño, que usamos varios sectores. Por eso, estamos haciendo esta aplaudida, contra la discriminación por cuestiones de género a las personas, que en esta época no se pueden permitir” , dijo Ornella.

“Es la primera vez que ocurre esto. El cartel fue encontrado la semana pasada. Hoy le pasa a una persona y mañana a otra. Se discrimina a una persona obesa o de piel oscura, no puede ser esto. Si queremos integrar, no podemos seguir con lo mismo”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ornella dijo que el baño es utilizado por el personal del Hospital Lucio Molas y descartó que la agresión haya venido de alguien de afuera. “Son baños que se usan con una llave. Nosotros trasladamos esta queja a las autoridades del Hospital. Estamos pidiendo un poco de educación y respeto”.

“En una época muy lejana, escuché que en un sector se preguntaban si se podía aceptar a una chica trans, eso no se puede seguir escuchando, porque no podemos etiquetar a las personas. Critican a una compañera por ser trans. ¿Y si mañana ingresa otra en silla de ruedas o afro?, ¿La vamos a etiquetar? ¿Y por qué? Es un compañero o compañera más y listo. Si no hacemos esto, va a seguir la discriminación y no estamos en la época de Colón. Para esto, están las leyes”, precisó.

Para Ornella, falta apertura y capacitación. “Las leyes están más avanzadas que las personas. En el trabajo cotidiano, no sentimos esta discriminación. Siempre se hacen de manera oculta, sea de la forma que sea”.

“El cartel fue más genérico, es algo ordinario y grotesco, decía que tenía que ir a un baño especificado y no es así, el baño es para todo el personal. No sé si esto tendrá que ver con un nuevo escenario donde se cuestiona el lenguaje inclusivo”, dijo.

“Hoy en día tenemos las leyes. Y vamos a pedir que se saquen los carteles en los baños, como ocurre en otras ciudades, que no tengan identificación de género en los baños”, agregó otra trabajadora del hospital.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios