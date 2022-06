Agresión en la escuela 27: la madre tiene un certificado médico del niño, que desmiente a la maestra

Compartir esta noticia:











La madre del niño que se supone tenía quemaduras de cigarrillo mostró un certificado médico que desmiente a la maestra que hizo la denuncia. A raíz de la difusión mediática del caso “nos agreden, golpean, insultan por algo que no hicimos”. Por el accionar de Educación, el niño fue llevado a la casa de su padre, condenado a 4 años de prisión por violencia de género hacia su madre, la mujer que reaccionó contra la docente.









Plan B Noticias habló este miércoles con Candela, la madre del niño, una de sus hermanas y la abuela materna, quienes desmintieron a la maestra de la escuela 27 de Santa Rosa que el 16 de junio denunció supuesto maltrato infantil.

“Yo reaccioné mal porque se llevaron sin autorización a mi hijo de la escuela. No tenía quemaduras. Me arrepiento y le pido disculpas, pero la maestra tuvo que averiguar antes de hacer esa denuncia”, señaló la mamá del nene de 4 años.

“Mi hijo no tenía quemaduras. No es la primera vez que le salen esas ampollas. Tenía una infección en la sangre y cómo se rascó y lastimó en la casa de la abuela paterna, con las manos sucias, se le infectó y se le formaron esas ampollas”, aseveró.

Candela exhibe un certificado médico del 16 de junio, día en que se supone tenía las quemaduras de cigarrillo. Firmado por la médica Pilar Galende, no dice nada de las lesiones denunciadas: “no es cierto, la médica me dijo que se pone a disposición de la justicia para aclarar lo que pasó”.

La abuela materna del niño señaló que “la maestra, tanto cómo la directora, actuaron mal. Él venía picado de la casa de la abuela paterna, se le hacen como unas ampollitas y al rascarse se lastima. Ellas cómo docente tenían que convocar a la madre, informarle y decirle que les parecía que es una quemadura de cigarrillo”, dijo la abuela materna del niño.

“No está violado, no está mordido, ni está golpeado, ni nada”, enfatizó. “No es otro caso Lucio, ninguna de nosotros maltrata a los niños, es mentira”, resaltó.

“A todo este dolor porque nos sacaron a N, se le suma que mi hija no puede salir a ningún lado, el otro día la corrían con un cuchillo, golpearon a la pareja de ella, le dejaron un huevo en la cabeza. Las insultan, las agreden, todo por una mentira”, indicó la abuela materna.

Restricción

Por la denuncia de la maestra, la madre de N no puede acercarse a él por 20 días. “Primero fueron 10 y ahora sumaron otros 10. Está con la familia del padre, que fue el que me quiso matar y que condenaron a 4 años de prisión por violencia de género”, contó Candela.

“Él tiene restricción de acercamiento hacia mí por lo que me hizo y resulta que le dejan a mi hijo. Él fue condenado por venta de drogas primero, y después por agredirme a mí. En ese hogar está ahora mi hijo”, se lamentó.

Candela aseguro que “hice de todo para cuidar a mi hijo, para criarlo. Y sin el apoyo del padre ni de la abuela paterna que ahora tiene a mi hijo. No me ayudaron ni para un pañal. Yo no soy violenta, no le pego a mi hijo. Reaccioné cómo reaccioné con la maestra porque me sacaron a mi hijo por una cosa que no es cierta”, destacó.

La abuela conto que “yo vivo sola, tengo todo para que mi nieto esté conmigo, no le va a faltar nada. Tengo una pieza sola para él, no soy millonaria pero no me falta nada. No entiendo cómo es que en la Comisaría de la Mujer no me dejaron explicar que el nene iba a estar mejor en conmigo en el establecimiento rural en el que vivo”.

“Le pido a la justicia que me escuche, que vea lo que le digo, que llame a la médica que lo revisó a mi hijo. Esto no tiene nada que ver con un caso cómo el de Lucio, todo se basa en un error por la denuncia que hace la maestra”, finalizó Candela.

