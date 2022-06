Cómo saber si tu número de teléfono o correo electrónico ha sido filtrado en Internet

Compartir esta noticia:











En la red hay pocos datos que estén 100% seguros. En los últimos años, hemos visto numerosas noticias de filtraciones de datos que han acabado publicados en foros, como por ejemplo la polémica brecha de seguridad de Facebook o la filtración de Phone House, en España. Pero además de estas filtraciones tan sonadas, también existen otras de menor magnitud que pueden comprometer tu correo, contraseña o número de teléfono.

Toda esta información que se filtra acaba esparcida por la red en diferentes foros. Esto hace que sea complicado ir uno poco uno comprobando si apareces en alguna de estas listas. Es por ello que se pueden encontrar diferentes herramientas para poder hacer esta búsqueda por ti, y saber si tu información se ha visto comprometida.

Una herramienta que comprobará si tus datos están comprometidos

Con las grandes filtraciones de datos se hicieron famosas este tipo de herramientas que te ayudará a saber si debes hacer cambio en tus contraseñas o no. En este caso, la que recomendamos recibe el nombre de ‘;–have i been pwned?. Como hemos comentado, cuenta con la posibilidad de realizar búsqueda de correos electrónicos y teléfonos que han sido filtrados.

Para poder realizar esta consulta, simplemente se va a tener que acceder a su página web desde un ordenador o móvil. En la pantalla principal vas a poder visualizar un cuadro de texto, y deberás introducir el email o el teléfono sobre el que quieres realizar la consulta.

Es bastante importante que en el caso de una dirección de correo se introduzca en minúscula y el número de teléfono debe contar con el prefijo internacional delante. En el caso de España será +34. Una vez tienes todos estos datos vas a tener que pulsar en ***pwned?, que aparece a la derecha.

A partir de aquí comenzará la búsqueda en su base de datos. Hay que tener en cuenta que es un sitio web de confianza y es por ello que tus datos se tratan con la máxima seguridad posible. El único fin que van a tener estos datos es realizar una búsqueda y saber si han sido filtrados o no.

Al cabo de unos segundos y si tus datos no se han filtrado, aparecerá un mensaje en el que se informa que no se ha encontrado ningún pwnage. Pero si no has tenido tanta suerte aparecerá una frase en color rojo que dirá Oh, no – pwned. Esto significará que alguno de los datos que has introducido ha sido filtrado y deberás tener cuidado.

Pero no se queda ahí, ya que la página te dirá en cuántas filtraciones ha aparecido el número de teléfono, el correo electrónico. A partir de ese momento es hora de poner remedio, eliminando tus datos de todas aquellas páginas donde los estés usando, puesto que cualquiera va a tener acceso a ellos de una forma relativamente sencilla.

Además también se debe realizar el cambio de las contraseñas de manera asidua en todas las referencias que se hayan mostrado en la web. Esto se debe a que únicamente se muestra la filtración de correo electrónico y número de teléfono, pero también se ha podido llegar a filtrar tu contraseña. De esta manera estarás un poco más seguro mientras navegas por la red. (Genbeta).

