Básquet: All Boys sumó un nuevo título

All Boys no se cansa de reescribir su propia historia en el básquet provincial y en la noche del miércoles se dio todos los gustos: consiguió un nuevo título, el quinto de manera consecutiva y el sexto en once años, festejó a lo grande ante su gente y en la cancha se dieron la mano la leyenda, con el regreso de Jorge “Pelado” Sánchez, con la sangre nueva de los pibes. Todo frente a un dignísimo Ferro de Pico que tuvo ahí nomás la chance de lograr su primer conquista pero no pudo dar el zarpazo y ya se enfoca en el Pre Federal que se viene.

El tercer y definitivo partido tuvo tribunas repletas en el estadio alboyense y fue el local el que tomó las riendas del juego desde el primer minuto y así se mantuvo, con el Verde siempre al acecho, hasta el final. Con el brillo del juvenil Gonzalo Yorio, goleador de la noche con 26 puntos, más las grandes apariciones de otros pibes como Sebastián “Colo” Basualdo (10) y Felipe García (6 tantos y gran aporte defensivo), All Boys no dependió tanto en el goleo de sus gladiadores de siempre como Manera (8), Zalabardo (15) y Fazzini (7) aunque sí echó mano del regreso fugaz pero fundamental de Sánchez (9), quien cuando supo que Marcelino Caringella no iba a estar en el juego decisivo se ofreció a volver y no solo fue clave sino que festejó el título y se fue ovacionado.

Ferro estuvo realmente cerca de arrebatarle el pentacampeonato al equipo de Gavazza. Con un ritmo muy intenso en los 40 minutos, fiel a su estilo, siempre repartió su goleo y se mantuvo agazapado para buscar su chance. Barbera (14) y Ruiz (13) empujaron y Copetti (10) y Acosta (11) aportaron lo suyo, pero no fue suficiente para los de Diego Alba. La noche se cerró a pura fiesta alboyense, pero sobre todo para el básquet pampeano, que disfruta a nivel nacional con Pico FC, llena canchas en el Provincial y tiene televisación en vivo, se prepara para el Pre Federal y cada fin de semana cientos de pibes y pibas van detrás de la naranja. A seguir empujando!

Tabla de títulos

Los campeones y subcampeones de los últimos años del Torneo Provincial fueron: 2011: General Belgrano (subcampeón: All Boys). 2012: All Boys (Pico FC); 2013: Pico FC (General Belgrano); 2014: Estudiantes (Pico FC); 2015: Estudiantes (G. Belgrano); 2016: Pico FC (G. Belgrano); 2017: All Boys (Pico FC); 2018: All Boys (Ferro de Pico); 2019: All Boys (Juventud Unida); 2021: All Boys (Juventud Unida). 2022: All Boys (Ferro de General Pico).

