“Quien puede indultarla es el gobernador de la provincia (de Jujuy Gerardo Morales). Yo no puedo hacerlo”, enfatizó el jefe de Estado.

A horas de haber viajado a la provincia de Jujuy para visitar a la referente de la Tupac Amaru, quien permanece hospitalizada por un cuadro de trombosis, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no puede «indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales».









«Yo le pido a todos los compañeros que me piden que indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia (Gerardo Morales). Yo no puedo hacerlo», enfatizó Fernández.

En declaraciones al canal C5N, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a aquellos dirigentes del oficialismo que le piden un indulto para la dirigente social que cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.

«No me pidan que haga un gesto político que sea contradecir la Constitución, porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del estado de derecho. No voy a hacer esa locura. Yo estoy al lado de Milagro y siempre lo estuve», subrayó.

En ese sentido, el Presidente recordó: «Desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y puntualmente con Milagro Sala. Planteé mi preocupación por la forma que estaba detenida, la naturaleza de los procesos, cómo se habían iniciado, por lo que evidentemente parecía ser una maniobra persecutoria».

Además, el mandatario subrayó que Milagro Sala no juró como legisladora del Parlasur sino que «se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban haciendo un acampe» y agregó: «Ella podría haber aprovechado esa situación».

«No juró ni reclamó fueros y vino acá a discutir la libertad de sus compañeros. De eso no se habla en Argentina, como no se habla de que otro invoca fueros para no venir a dar respuestas de las acciones que se ejercieron en Argentina. Estoy hablando de ‘Pepín’ Rodríguez Simón, y que tuvieron como víctimas a muchas personas a lo igual que fue víctima Milagro Sala», apuntó.

