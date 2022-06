Violencia en la escuela: Garello pide más trabajo docente y no considera necesaria la creación de cargos

Compartir esta noticia:











Una de las personas más influyente del Ministerio de Educación de La Pampa sorprendió con sus declaraciones: “No estoy de acuerdo mucho con la creación de cargos porque, más que más gente en las escuelas, hace falta más acompañamiento y más trabajo docente, más trabajo para los chicos”.

La ministra de Educación durante el segundo gobierno de Carlos Verna, María Cristina Garello, afirmó que “la escuela para los chicos es el abrazo, es la caricia, es salir de la problemática de sus casas. Una familia bien constituido con un papá, una mamá, que no hay conflicto, es un chico con contención. Pero hay chicos que están esperando a ir a la escuela porque ahí está la contención”.









“En la escuela está la taza con leche caliente, está la caricia, pero qué pasa, hoy con toda esta situación que hemos vivido, hasta los adultos estamos intolerantes. Yo no voy a culpar a los docentes, pero todos estamos intolerantes, todos estamos sufriendo la pospandemia”, afirmó en declaraciones a InfoPico Radio la asesora del Gobernador Ziliotto en materia educativa.

“Yo no creo que haya que agregar más cargos, no, no. En algunos lugares muy vulnerables si, porque con este tema de la permanencia del alumno en el ciclo, necesitamos más docentes que estén apoyando la recuperación de esos chicos, y en los equipos de acompañamiento”

Agregó que son necesarios los cargos en algunas escuelas “porque fueron dos años en que los chicos estuvieron encerrados, que no tuvieron diálogo, que no tuvieron apoyo, por más que las clases se daban, pero faltaba el contacto, el olor a la escuela, la caricia del docente. Muchos chicos volvieron a la escuela y ¡no saben hablar! La alfabetización hoy es el principal objetivo que tenemos. Que lleguen a terminar el primer ciclo alfabetizados, ese el objetivo. Ahí si los cargos son fundamentales, ahí sí”.

La funcionaria destacó que “siempre dije que la escuela es producto de lo que es la sociedad. Si la sociedad está bien, la escuela está bien, si la sociedad está en crisis, la escuela también está en crisis, entonces es tiempo de que actuemos todos”.

Y reconoció que “en la pospandemia” la crisis es mucho más grande que cuando ella estaba al cargo. “Si bien existían situaciones de violencias, con familiares, chicos y docentes, no eran al punto que se replican ahora, eran situaciones más puntuales. Hoy la escuela se convierte en el amortiguador de toda esas situaciones, y, por lo tanto, el estado tiene que estar apoyando a la escuela, porque en la escuela explotan todos estos problemas” añadió.

Sobre la fecha de incorporación de los nuevo cargos adelantó que “la intención es que a partir del receso de invierno empecemos a crear esos cargos, pero remarcó que no está de acuerdo con nuevos cargos porque considera que “hace falta más acompañamiento y trabajo con los chicos”.

