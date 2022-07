Ni el Ruso, ni el Copete, caras y caretas por Perón

Compartir esta noticia:











El peronismo pampeano homenajeó a su líder en Santa Rosa. Sin los presidentes, por viaje, y por enfermedad, hubo flores, un discurso y la infaltable marcha peronista.

Este viernes el PJ de La Pampa recordó a Jun Domingo Perón a 48 años de su fallecimiento, el 1 de julio de julio de 1974, cuando ejercía la Presidencia de la Nación por tercera vez. Sergio Ziliotto faltó porque asistirá al acto que encabezará Alberto Fernández en la CGT y Luciano di Nápoli no pudo ir por prescripción médica.









Cómo cada 1 de julio, 26 de julio, 26 de mayo, 17 de octubre o 17 de noviembre, el peronismo, sin importar las diferencias del momento, se toma la sana costumbre de reivindicar su historia.

Aquí, la tradicional galería de Plan B Noticias, uno poco de…, pasen y vean.

No se olviden del Tío… El exGobernador por 16 años(1983-87 / 1991 – 2003), Rubén Marín, no anduvo con chiquitas: dijo que Luciano di Nápoli no lo atendió nunca; pidió que los planes vuelvan al estado, pero le pegó a CFK porque ella también los “terciarizó”; no avaló ni rechazó la reelección de Ziliotto; y dijo que desdoblar las elecciones es tratar de “boludo” al elector ¿Será que quiere colocar a Lichy de vice?

Silencio ensordecedor. La dirección en APA le cortó la lengua y nadie ocupó el lugar de puteador en la militancia que ejercía Gastón Rodríguez Delgado de PSPN. En esta nueva etapa, no viene nada mal escuchar a uno de los talibanes de Verna.

El que se quema con leche: Espartaco Marín se asustó cuando Plan B preguntó por el asado: “dónde está el micrófono, nos está escuchando”. Es que de eso hablaban la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, el subsecretario de Cooperativas, Fabián Bruna y el legislador provincial. Tranqui Taco, no somos espías, nos contaron el motivo de la charla. Te entendemos, pero al espía no lo pusimos nosotros, te lo mandaron en tiempos en que “el Colo” quería ser Gobernador y Maurico aspiraba a quedarse en la Rosada. Preguntale a Marino, debe tener algunas pistas.

Despuntando el vicio. El concejal Mariano Rodríguez Vega volvió a hacer de periodista a pedido del ministro Antonio Curciarello, un exbloguero K, precandidato a viceintendente de Larrañaga en 2015, y marinista (información en proceso de chequeo).

Hay otro peronismo. Los funcionarios K de la capital, hicieron la foto de rigor con Perón. Dejen de bajarles el precio, que mientras los subestimaban, ganaron Santa Rosa y la recuperaron para el peronismo.

¿La jota ke? Rocío Copelotti, del área social de provincia, y Nicolas Odera, de juventud Santa Rosa, entregaron la ofrenda por la JP. La fórmula para las elecciones que todavía no hicieron, o ¿conducción de la juventud por espacio vacío?

Floristas. Uno tiene fama de duro con los gremios, y ya los tiene en el bolsillo, otro se hizo un lugar en la conducción del peronismo a partir del sindicato de la construcción. El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, y el diputado Roberto Robledo, designados para tomar las flores y ofrendarlas a nombre del PJ La Pampa. También, supieron ser dirigentes aliados, y a veces, dirigentes enfrentados.

Parecidas pero distintas. La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, y la viceintendenta Paula Grotto, posan para Plan B. Las dos presidieron el Concejo Deliberante, una ya probó que sigue en carrera. La segunda, por tantas veces que ejerció la intendencia, acumula méritos para continuar.

Ya no hay gordos. La CGT y las 62, representados por Fabricio Cabral y Romina Montes de Oca. La renovación sindical, vino con dieta incluida.

Cortito y conciso. El integrante del ConsejoLocal de Unidades Básicas, Oscar Gatica, tuvo a su cargo las palabras alusivas en el acto. Cortito, conciso, marcha, y hasta luego.

Peronizando la Villa. El integrante del Nuevo Espacio de Participación, Lucas Ovejero, que conduce Roberto Robledo, extendió sus accionar político al Club San Martín. Con ‘La ’89’, ex jugadores y socios obligaron a la Provincia a intervenirlo y normalizarlo ¡Cuidado dónde meten la mocha!

Robando cámara. En medio de la disputa del ministro Diego Álvarez con el Movimiento Evita, el Director General de Promoción Social, Javier Weiz, y la Subdirectora de Coordinación de Centros de Gestión Social, dan el presente de Desarrollo social en el acto. Del Evita, parece que decidieron no chocar, o, ya están armando el otro partido.

Es tano, pero no es Copete. Un di Nápoli asistió al acto. Se trata de Horacio, el ministro de Seguridad de la Provincia, que no tuvo tanta exposición como peronista, pero aportó desde la Justicia Electoral de la Provincia. Dialoga con Sebastian Lipschitz, la persona que más tiempo pasa durante la gestión con Luciano, el otro tano, que faltó por enfermedad.

Servicio a la comunidad (peronista). Si te quedaste en tu casa, tuviste frío, estabas en el laburo, no te enteraste…, y tenés ganas de cantar la marcha, seguila como si estuvieras en el acto.

