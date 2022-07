Rubén Marín coincidió con Cristina: “es un error quitarle los planes sociales al gobierno”

Compartir esta noticia:











El ex gobernador de La Pampa opinó que los movimientos sociales no deberían manejar la ayuda social. “El gobierno paga los planes y políticamente los manejan otros”, criticó. Dijo que el PJ en La Pampa debe permanecer unido y criticó a di Nápoli: “nunca me recibió”.

El ex gobernador de La Pampa, Rubén Hugo Marín, estuvo presente este viernes en el acto de conmemoración del fallecimiento de Juan Domingo Perón y dialogó con Plan B sobre la realidad provincial y nacional.

Marín dijo que “los planes sociales nacieron mal de entrada” y opinó que deben ser administrados por los estados. Calificó como difícil el panorama electoral para el 2023 y sostuvo que el peronismo debe permanecer unido. También criticó al macrismo y sostuvo que “al peronismo le toca arreglar los despelotes de otros”.

“Este es un día que tiene un significado especial para el peronismo, un día que dolió mucho, no solo para el peronismo, sino para la sociedad argentina, en un momento especial, donde la situación estaba muy compleja en la sociedad”, dijo Marín al comienzo de la charla con Plan B.

“Indudablemente, su muerte tuvo un gran impacto. Veníamos algo de lo que hace falta ahora. Se habían sentado dos grandes, Balbín y Perón y había distendido a la sociedad argentina. Eso ocurre cuando tenés liderazgos totalizadores: Balbín en la Unión Cívica Radical y Perón en el resto del sector peronista”, agregó.

Consultado sobre si hay algún paralelismo con la situación actual, Marín dijo que “el sentimiento está. Ahora hay un cambio generacional muy importante. Una persona de la edad mía, te hablaría de Perón y punto. Ahora los jóvenes tienen otra formación, otra sociedad, cambios generacionales que tienen incidencia en la política. No conocieron a Perón, son situaciones que vivieron sus padres y eso hay que analizarlo, para ponerse en un contexto generacional que existe”.

“El peronismo tiene las bases sociales que planteó Perón. De ahí no salís, se han querido desvirtuar y a veces la acción de gobierno no ha satisfecho lo que pretendía la sociedad. El peronismo es un partido social, popular y cristiano. Con Macri, no se hablaba de populismo, se trató de denigrarlo al peronismo y que ha sufrido un embate importante, en una situación del país, que está tan difícil y todavía no la hemos acomodado”.

Consultado sobre si el peronismo está dando respuestas a las demandas de la gente, Marín dijo que “está intentando. Creo que no es fácil, como siempre al peronismo le toca arreglar, el despelote y el desastre lo hacen otros y el peronismo tiene que venir a arreglarlo, en una sociedad conmocionada, como está”.

“A eso hay que sumarle la pandemia, que ha dejado en la epidermis social una situación incómoda”, agregó.

—Cristina dijo que no estaba en duda la unidad del Frente de Todos. Le provincializo la pregunta, ¿en La Pampa cómo está?

—Está como en todos lados. El pampeano, de alguna manera, no es tan torpe, para saber que o vamos juntos o nos hacen boleta. A veces andamos mejor, a veces pero, pero por ahí nos juntamos.

—¿Usted habla con Verna o con Ziliotto?

—Yo hace rato que no hablo, con ninguno de los dos. Cuando tenga necesidad, hablaremos.

—¿Sergio Ziliotto debe ir por la reelección?

—Los peronistas todos quieren ser reelegidos, todos quieren ser gobernadores, ministros. Hay vocación de poder y además, en una provincia como la nuestra, que es pequeña, un tipo que juntó a veinte personas, quiere ser diputado. Habrá que preguntarle a él (por Ziliotto). No conozco detalles, estuve 40 días internado y te puedo contar de la pieza en la que estaba, era tres por tres, mirando el techo todo el día.

Creo que La Pampa ha hecho un esfuerzo importante y desde el orden nacional se han comportado bien con La Pampa, con respecto a obras y en otro orden de cosas, algo que no ocurrió antes, con Macri, donde no se hizo una obra. Me parece a mí que al peronismo le falta un poco de política, de tener reuniones para informar a la sociedad sobre detalles, que solo encontrás en el diario.

—¿Luciano di Nápoli, tiene que reelegir?

—No tengo idea, porque no hablé nunca con él. La vez que quise hablar no me atendió, no tengo ni idea.

—¿Cómo ve la discusión entre planes de empleo, movimientos sociales y la conducción del peronismo?

—Creo que nació mal. No solo por problemas actuales, sino cuando nació. Creo que es un error quitar los planes sociales al gobierno. En eso tiene razón Cristina, ahora, pero tendría que haberla tenido antes.

Te encontrás con que el Gobierno paga los planes sociales e indudablemente, políticamente los manejan otros. No lo entiendo. Yo en La Pampa, lo evitaría. No porque molesten quienes los dirigen o no. Creo que es un fraude a la sociedad, que paga los impuestos, elige a un gobierno para eso y debe tener la responsabilidad de atender la acción social. Si no, te encontrás con que se arma un aparato social acá, allá otro, vos apretás de este lado, yo del otro. Es mi concepto, pero no es de ahora, sino desde que los sacaron. A veces lo sacan para tener réditos políticos y luego no se puede sacar. Andá a sacar los planes ahora, donde te juntan 600.000 o 700.000 personas.

—¿Ve al peronismo ganador en 2023? En el país, la provincia…

—Si supiera eso. Va a ser difícil, en el sentido de que me parece a mí, que no será como en otras oportunidades. Es mi impresión. Creo que se puede separar las provincias del contexto nacional, todos hablan del contexto nacional y quieren despegarse.

El hecho de querer despegarse del contexto nacional, es dar un índice que en el orden nacional no va a ir bien. Creo que no es bueno. Yo soy peronista en las buenas y en las malas y en las malas, laburo más para hacerlo bien. Yo nunca dividía elecciones, es faltarle el respeto a la gente, es decirle te dividimos porque son tan boludo que no sabés a quién votar y te dividimos para que te ubiques, es faltarle el respeto cívico a la sociedad. En 1983, Alfonsín ganó y nosotros en La Pampa. La sociedad pampeana, vota a quien tiene que votar.

