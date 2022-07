Di Nápoli entregó créditos a emprendedores en el Barrio Fonavi 42

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa encabezó hoy una nueva jornada «Quiero a mi barrio» de la Municipalidad y entregó 23 créditos por 3 millones de pesos a emprendedores locales.









El intendente Luciano di Nápoli entregó en la tarde de este sábado 23 créditos para trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

El jefe comunal destacó que el apoyo municipal al sector emprendedor local, al asegurar que «somos ya la gestión municipal que más créditos ha otorgado en toda la historia de Santa Rosa».

La actividad se realizó entre las 15 y las 18 horas, en el espacio verde que está entre las calles Pestalozzi, Emilio Zola y Silva, del Barrio Fonavi 42, en el marco del programa «Quiero a mi barrio», donde el municipio acerca a los barrios algunos de los servicios que las y los vecinos pueden gestionar como la tramitación y renovación de licencias de conducir, aplicación de descuentos en tasas municipales para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, gestión de tarjetas SUBE, e información sobre programas y talleres culturales, actividades deportivas barriales, entre otras.

Los créditos entregados corresponden a las líneas CREATE, Recupero y de Promoción Económica, por un total de 3.112.400 millones de pesos.

En la oportunidad, participaron de la entrega junto al intendente, la secretaria de Desarrollo Económico Carmina Besga, la subsecretaria de Desarrollo Local, María Teresa Álvarez, el director de Comisiones Vecinales, Lucas Borra y la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavitta.

En ese contexto, afirmó que «en los últimos años se ha intensificado sobre todo el apoyo sobre todo al sector de la economía popular, que ha sido uno de los más castigados por la pandemia, poniendo a su disposición toda una batería de herramientas y políticas públicas, tanto en lo relacionado con las líneas crediticias, como en lo que tiene que ver con el asesoramiento y capacitación para que sus proyectos crezcan y se consoliden en el tiempo».

Paralelamente, remarcó que “es un enorme esfuerzo el que realiza el municipio para poder gestionar los fondos que se entregan a través de distintas líneas de crédito. Y quiero contarles que somos ya la gestión municipal que más créditos ha otorgado en toda la historia de Santa Rosa. Y ello porque estamos convencidos que esta es la política que hay que llevar adelante, si se pretende ayudar a la gente que tiene distintos emprendimientos, mínimamente a ganarse el autosustento y porque que no, a que luego se conviertan en pequeños empresarios, y que sus emprendimientos crezcan, y requieran contratar más gente”.

De los 23 créditos entregados hoy, 2 correspondieron a la Ley N° 2870, con la que se asiste económicamente a emprendimientos que ya tienen un nivel mínimo de desarrollo, 1 correspondió a la Línea CREATE, que tiene que ver con el acompañamiento para trabajadores en emergencia social, y los 20 restantes, se enmarcan en la Línea Recupero, cuyos fondos provienen del recupero que se va efectuando a través del cumplimiento que hacen los anteriores beneficiarios de créditos del pago de sus cuotas mensuales.

“En tiempos donde se ataca permanentemente al Estado, donde a través de los medios se nos achaca que la sociedad no es solidaria, y que al Estado hay que achicarlo, me parece importante reivindicar el rol del estado y sus políticas públicas, y no dejar que nos impongan la idea del individualismo, porque estamos profundamente convencidos que hoy más que nunca es necesaria una tarea colectiva, y esa tarea la debemos construir entre todos y todas”, remarcó el Intendente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios