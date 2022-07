Salario Básico Universal: el pedido de Grabois y la reculada de Cristina

Compartir esta noticia:











En las horas decisivas para el Gobierno de Alberto Fernández, el Salario Básico Universal puede servir para recobrar la senda perdida y provocar un shock de distribución en medio de una inflación empobrecedora.

Mientras Cristina Fernández recogía el carretel y trataba de reamigarse con los movimientos sociales, Martín Guzmán renunció al ministerio de Economía, en un último intento de quitarle protagonismo a la vicepresidenta.

CFK reconocía que el Salario Básico Universal podía ser la medida que cambiara de un momento a otro la realidad de millones de argentinos y argentinas, y reculaba en sus declaraciones contra los movimientos sociales.

En ese escenario, Juan Garbois, del Movimiento de Trabajadores Exlcuidos, la voz que salió al cruce de la vice de Alberto y que con sus palabras afectó a Cristina, aprovechó la volteada: no buscó regurgitarse en la venganza, y reclamó tres medidas que el dirigente social considera imprescindibles:

“En medio del ruido y la furia, tres consensos claros en el FdT”, pidió.

Y enumeró:

1. decretar el Salario Básico Universal

2. fortalecer la Economía Popular Organizada y las cooperativas de trabajo

3. liberar a Milagro Sala

Cerró su tuit con un mensaje para Alberto: “Esperamos su decisión Sr. Presidente. ¡Coraje!”, alentó.

Reculada

En su discurso en la localidad bonaerense de Ensenada, Cristina Fernández se refirió al reclamo de Juan Grabois:

“Bueno, que decirles de la construcción y de la creación de la Asignación Universal por Hijo. Fuimos nosotros. La Asignación Universal por Hijo hoy llega a 4.300.000 niños y niñas de la República Argentina. Estamos todos contestes que de acuerdo a las últimas estadísticas el 50% de los niños y niñas de la República Argentina son pobres ¿no? Está claro que el primer sujeto social a apuntar es a los niños que en el caso de la Asignación Universal por Hijo es con la contraprestación de educación y de salud porque se retiene el 20% y se reintegra recién en marzo cuando se presentan todos los certificados acerca de los controles de salud y el certificado escolar.”, señaló.

“Entonces, porque además seamos sinceros, no se puede fungir como movimiento social y cuando uno se hace una crítica te atacan como si fueran un partido político. Entonces me parece que hay que aclarar. Además porque, por lo menos lo que yo veo cuando se movilizan en la 9 de julio no dicen movimientos sociales, dicen nombres de partidos políticos. Las banderas… y no estoy en contra. Militante política toda la vida, no estoy en contra de los partidos políticos, por favor. Pero digo que entonces son partidos políticos. Yo creo sinceramente que tenemos que abordar este tema”, añadió.

2Creo que además también tenemos, esto lo he charlado mucho con Juan Grabois, lo he charlado mucho con Juan. Mucho con Juan y creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que también hay que empezar a discutirlo. ¿Por qué? Porque yo veo acá, por ejemplo, que el ingreso mensual es de 22.770. En el caso de los comedores es un poco más, lo cual es justo: 27.770. Hay personas que son, esto… personas nexo, son 171.000 personas nexo que cobran 41.540 pesos. Entonces creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la Asignación Universal por Hijo, la independencia. La independencia”, cerró Cristina Fernández.

