“El Frente de Todos está en el mismo camino que el Titanic” 

Desde la Cantera Popular de La Pampa enviaron un comunicado para referirse al cambio de conducción en el Ministerio de Economía de la Nación: “el Frente de Todos gobierna el país sin un plan estratégico desde el minuto cero y que las promesas hechas en el 2019 no se van a cumplir”.

El comunicado llamado “La Argentina de Jack (Alberto) y Rose (Cristina)”, hablan sobre la situación tras la renuncia de Martín Guzmán. Cuestionaron duramente al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Textualmente señalan lo siguiente:

Hoy 4 de julio es un nuevo día de desconsuelo y poca proyección nacional en Argentina, una interna sangrienta del oficialismo que muestra la poca capacidad de poder llevar adelante la gestión de un país. La renuncia del Ministro de Economía es el claro ejemplo de que el Frente de Todos gobierna el país sin un plan estratégico desde el minuto cero y que las promesas hechas en el 2019 no se van a cumplir.

Sin dudas Rose es quien toma las decisiones y fue quien armó como quiso el rumbo de este barco y quien intento demostrar una realidad que no existe “que al peronismo unido podía cambiar el final de esta historia, sin dudas le erro”

El peronismo unido no gana elección, el peronismo unido no sabe gobernar, el peronismo unido no resuelve la economía tampoco elimina la pobreza y ayer quedó demostrado que no arma un gabinete en 5 minutos.

Lo único que pudo lograr el peronismo unido es que más del 40% de la población Argentina sea pobre, que todos los días más de 3000 argentinos caigan en la línea de pobreza. Otra de las cosas que el peronismo unido pudo lograr es que apenas 2 de cada 10 chicos comprendan lo que leen.

Lo que el peronismo unido pudo lograr es que el dólar pase de $77 (diciembre 2019) a que hoy ronde los $280. Otro claro ejemplo del estado de quienes gobiernan es que 8 de los 21 ministros que asumieron con Alberto aún siguen en el barco.

Las improvisaciones, la falta de previsibilidad, el poco dialogo y por sobre todo la interna entre los protagonistas de la película es lo que nos dará un final esperado, NUESTRO HUNDIMIENTO.

