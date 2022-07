Conocé las series más destacadas de julio (tráiler)

Compartir esta noticia:











Las diferentes plataformas anunciaron sus estrenos para este mes, entre los que destacan varios títulos argentinos como “Supernova”, “María Marta, el crimen del country” y “Santa Evita”.

1 de julio

La lista terminal

(Estreno) – Amazon Prime Video

Chris Pratt encabeza esta historia de acción y thriller psicológico como James Reece, un comandante de las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense que, tras una brutal emboscada que mata a todo su equipo en una misión, vuelve a su hogar con recuerdos confusos sobre el hecho.

Sin poder confiar en sí mismo ni en quienes lo rodean, el protagonista se verá involucrado en una peligrosa trama de engaños y secretos militares a la que deberá sobrevivir mientras intenta descifrar qué ocurrió verdaderamente en aquella operación que lo cambió todo. Basados en el best-seller de Jack Carr, sus ocho episodios también cuentan con Taylor Kitsch, Constance Wu y Jai Courtney en el elenco.





Stranger Things

(Temporada 4 – Parte 2) – Netflix

Compuesto por dos episodios de una extensión digna de dos largometrajes (85 y 140 minutos respectivamente), el Volumen 2 de la cuarta temporada de “Stranger Things” llega a Netflix para dar un cierre -no definitivo, pues la acción seguirá en la quinta y última entrega- a la aventura más peligrosa y potencialmente mortal de Once (Millie Bobby Brown) y el resto de sus amigos del pueblo ficticio de Hawkins, Indiana.

La serie de los hermanos Matt y Ross Duffer ofrece un desenlace de temporada de dimensiones épicas con el esperado cara a cara frente al enemigo tenebroso más poderoso hasta el momento, fuertes revelaciones y el acostumbrado homenaje al cine y la cultura pop de los 80.

8 de julio

Supernova

(Estreno) – Amazon Prime Video y El Nueve

Dirigida por Ana Katz, esta nueva comedia dramática retrata un momento clave para Nicolasa (Johanna Chiefo), June (Ruggero Pasquarelli) y Mimí (Carolina Kopelioff), tres personajes que, cerca de los 30, hacen frente a los mandatos sociales, a sus propios deseos y frustraciones y a la vida en la gran ciudad.

Nancy Dupláa, Inés Estévez, Diego Cremonesi, Marina Bellati y Luis Ziembrowski completan el elenco de esta trama de cuatro episodios de media hora cada uno, en la que distintos e hilarantes eventos marcan un quiebre en las vidas de los jóvenes y, como consecuencia, también en las de sus familiares, amantes y amigos.

10 de julio

The Girl from Plainville

(Estreno) – Starzplay

Con el protagónico de Elle Fanning, “The Girl from Plainville” es una miniserie inspirada por la historia real de un caso sin precedentes ocurrido en 2014, en el que un adolescente estadounidense se quitó la vida impulsado por su novia, que lo alentaba a suicidarse a través de mensajes de texto.

La serie de ocho episodios explora la relación entre la chica, Michelle Carter (Fanning), y la víctima, Conrad Roy III (Colton Ryan), los hechos que condujeron a la muerte de este último y la condena posterior de la joven bajo la calificación de “homicidio involuntario”.

14 de julio

Resident Evil

(Estreno) – Netflix

El exitoso videojuego de acción y horror que luego continuó captando seguidores en todo el mundo con su saga de seis películas protagonizadas por Milla Jovovich ahora tiene una nueva adaptación en formato serie de ocho episodios, con la misma trama pero situada en un nuevo universo.

Entre dos líneas de tiempo, la historia sigue la complicada adolescencia de Jade (Ella Balinska) y Billie Wesker (Adeline Rudolph), dos gemelas e hijas de un ejecutivo de la oscura Corporación Umbrella. Catorce años más tarde, y cargando con trágicas memorias de su pasado, Jade lucha por sobrevivir en un mundo plagado de criaturas sedientas de sangre.

17 de julio

María Marta, el crimen del country

(Estreno) – HBO Max y HBO

Uno de los episodios criminales más impactantes de la historia argentina, ocurrido en 2002 en el barrio privado Carmel de Pilar, es llevado a la pantalla chica en forma de miniserie de ocho episodios, con Laura Novoa y Jorge Marrale como María Marta García Belsunce y su esposo, Carlos Carrascosa.

Una víctima de alta sociedad, familiares y vecinos sospechosos y una investigación con muchos errores son algunos de los elementos que transformaron al caso en un relato debatido como pocos por la Justicia y la sociedad, y que en esta serie es ficcionado para recrear lo que sucedió antes, durante y después de su asesinato. Carlos Belloso, Muriel Santa Ana, Mike Amigorena, Ana Celentano y Nicolás Francella completan el elenco.

21 de julio

I Love That for You

(Estreno) – Paramount+

Inspirada en su propia historia de lucha contra un diagnóstico de leucemia infantil, la actriz y comediante Vanessa Bayer protagoniza -junto a sus colegas Molly Shannon y Jenifer Lewis- esta sitcom en la que encarna a Joanna Gold, una joven que sueña con convertirse en presentadora de un canal de compras de televisión.

Mientras intenta despegarse de la etiqueta de “la chica con cáncer” y convertirse en una adulta independiente, Joanna buscará hacerse un lugar en un ambiente altamente competitivo en el que encontrará alianzas y enemistades que la obligan a montar una enorme mentira para cumplir con su meta.

26 de julio

Santa Evita

(Estreno) – Star+

Basada en la reconocida novela del periodista y escritor Tomás Eloy Martínez y con los protagónicos de Natalia Oreiro y Darío Grandinetti, la producción local sigue la historia del secuestro y profanación de los restos embalsamados de la entonces esposa de Juan Domingo Perón tras el golpe de Estado cívico-militar de 1955.

Dirigida por Rodrigo García -hijo del colombiano Gabriel García Márquez- y con la participación de Ernesto Alterio, Diego Velázquez y el catalán Francesc Orella, la serie de siete episodios reconstruye la relación entre el expresidente y la actriz, luego dirigente política, así como el entramado de responsables que derrocaron a Perón durante su segundo mandato y que raptaron el cadáver de la malograda Evita del edificio de la CGT en el que era velada.

29 de julio

Paper Girls

(Estreno) – Amazon Prime Video

En las primeras horas después de la noche de Halloween de 1988, Erin (Riley Lai Nelet), Mac (Sofia Rosinsky), Tiffany (Camryn Jones) y KJ (Fina Strazza), cuatro adolescentes repartidoras de diarios, están en su ruta de entrega cuando quedan atrapadas en un enfrentamiento entre viajeros del tiempo que están en guerra.

Transportadas al futuro, las protagonistas deberán hallar la forma de volver al pasado, en un viaje que las obligará a superar sus diferencias y aprender a confiar en sí mismas mientras conocen a sus versiones adultas y son perseguidas por un poderoso grupo de individuos que intentan detenerlas en su cometido. La serie, basada en el cómic homónimo de Brian K. Vaughan, también cuenta con apariciones de Ali Wong, Nate Corddry y Adina Porter.

Fuente y foto: telam.com

