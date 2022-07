Habló el dueño de la casa donde murió Agustina: “cuando vuelvo, la encuentro convulsionando”

Compartir esta noticia:











Pablo Parra, el trabajador petrolero que vivía en la casa en la que fue brutalmente atacada Agustina, se mostró “devastado” por lo que ocurrió y por la muerte de la joven estudiante pampeana.

El dueño de la casa en la que fue asesinada la santarroseña María Agustina Fernández dio precisiones sobre el hecho que la llevó a la muerte.









“Yo salí a las 19.20 más o menos, que un vecino me vio salir, y ya Agustina se encontraba en mi domicilio porque tenía que hacer algunas cosas. Vine a lo de mi viejo a dejar una parrilla, estuve hablando con ellos y después me fui a la heladería Grido, cerca de las 8 de la noche. Volví a mi domicilio, estacioné afuera, a la vuelta hay una despensa en la que compré dos cervezas Corona. Cuando ingreso a mi domicilio noté la luz apagada del departamento y me encuentro con Agustina que estaba tirada en el piso, inmediatamente pedí ayuda e hice la denuncia”, señaló Parra.

“Cuando la encuentro a Agustina estaba como temblando, convulsionando. Prendo la luz de la habitación que estaba toda revuelta. Voy hacia Agustina de nuevo y en eso noto que tengo un baño interno en donde estaba el tendedero tirado. Voy al patio que tengo cercado con alambre de púas, noto que el perimetral estaba tirado del otro lado. Hay una parrilla que da a un baldío en donde hay una casa que están construyendo en donde no vivo nadie y del otro lado noto que hay una escalera parada para el ingreso al patio. Enseguida volví, pedí ayuda a mis vecinos. El único departamento del complejo que está en la Planta Baja es el mío, que es el único que tiene patio. De los demás vecinos yo me fijé cuál tenía la luz prendida y pedí auxilio”, contó.

Parra dijo que “hay cámaras, pero no creo que estén funcionando porque donde estoy viviendo al inquilino anterior le entraron dos o tres veces a robar. Yo tengo relación con él y ya hizo denuncias. No creo que funcionen porque también han intentado entrar a robar cuando los inquilinos dejan motos y bicicletas”.

Su relación con Agustina

En declaraciones a LU 19, la radio del Comahue, dijo que “la conocí a finales de marzo. Nos habíamos juntado el viernes a comer en mi departamento y también nos íbamos a juntar el sábado. Antes de retirarme Agustina ya estaba en el departamento. Me la encontré en el portón con un vecino. Le dije que entrara que yo iba a comprar unas cosas y volvía enseguida. Entonces fue a su departamento, bajó y se quedó sola en mi departamento. Y yo me fui enseguida. Desde que me fui hasta que volví habré tardado una hora”.

– ¿Cómo pudieron entrar a la casa?

– Por la puerta principal no se puede entrar, pero por la escalera sí porque tiraron todo el perimetral de alambre de púa».

– ¿Los vecinos estaban en el lugar?

– Arriba tengo dos vecinos que se llaman Daiana y Ricardo. Daiana estaba durmiendo y Ricardo estaba lavando ropa en el lavarropas

– ¿Cuánto tardó la Policía en llegar? ¿Qué le robaron?

– La Policía habrá tardado 15 minutos porque me robaron el celular. La ambulancia habrá tardado 20 o 25 minutos. Agustina estaba muy golpeada en la cabeza.

Yo dejé mi celular cargando en mi casa antes de irme. Se robaron los teléfonos mío y de Agustina. Se llevaron una llave de Agustina. Agustina tenía una copia de la llave de mi departamento para que pueda lavar la ropa porque ella no tiene lavarropas.

Me robaron efectivo y después un bolso deportivo y algo de ropa. Se llevaron mil dólares, un rosario de plata grande y después ropa y los celulares. Por ahí me ven salir en mi auto o ando con la camioneta en la empresa. No sé si me anduvieron marcando.

– ¿A qué se dedica?

– Yo trabajo en una empresa de servicios petroleros y trabajo de lunes a viernes. Voy al campo y vuelvo a casa todos los días.

– ¿Ya tiene quién lo defienda por cualquier acusación en su contra?

– Yo estoy haciendo declaraciones. Estuve hablando con mi prima que es abogada, le comenté lo sucedido y me tiene al tanto

– ¿Cómo se siente? ¿Pudo hablar con los padres de Agustina?

– Estoy muy angustiado por la situación de Agustina. Intenté hablar con los padres, fui al hospital con mis viejos. Ellos me dijeron que no era el momento para hablar. Voy a hablar con ellos.

Recuperé mi chip, me prestaron un teléfono y solo tengo Whatsapp en mi celular. No tengo redes sociales ahí para verlas, pero vi que me escracharon por las redes sociales grupos feministas y la información al principio estaba mal. Nadie sabe cómo realmente fue.

Fuente y foto: LU 19 AM 690

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios