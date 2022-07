Tarifas: “La oposición de Santa Rosa confunde y miente. Es una charlatanería barata”

Compartir esta noticia:











El concejal del Frente Justicialista Pampeano, Mariano Rodríguez Vega, acusó de mentir a sus pares de Juntos por el Cambio y resaltó que el aumento es del 14 % en lugar del 43 % denunciado por la oposición.









“La oposición busca confundir y mentirle a la sociedad, no existe un tarifazo. No es cierto que el subsidio se va a ir cayendo, no es así, no va a haber un aumento de tarifas del orden que dice la oposición”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

“Considerando la estructura de costos, hoy el aumento es mucho menor de lo que debería ser. El comunicado que sacan los represntantes de JxC, o FrePam, o cómo se quieran llamar, lo que hacen es mentir y confundir a la sociedad. Es una charlatanería barata”, aseveró.

Por otra parte dijo que el aumento del 14 % “está previsto que se vote la semana que viene en sesión especial. Se van a tratar varios proyectos, uno de esos tiene que ver con un reajueste en las tasas como consecuencia del índice inflacionario y la necesidad de revisar la estructura de costos real”.

“Se propone aumentar las tasas con un tope del 14 %. La Municipalidad se hace cargo de casi un 30 % del costo mediante subsidios para que el impacto que en el bolsillo del santarroseño no sea tan alto. El aumento es menor a lo que arroja la estructura de costos”, finalizó.

