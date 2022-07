Diputados aprobó la Ley de Telemedicina

Compartir esta noticia:











La iniciativa del oficialismo consiguió la aprobación por unanimidad. Dos artículos del proyecto fueron rechazados por la oposición.









La Legislatura aprobó, por unanimidad, la iniciativa del gobierno provincial por la que se regula el Sistema Provincial de Historia Clínica Digital Única y el Sistema de Telemedicina en la provincia de La Pampa. Dos artículos del proyecto, el 5 y el 18, fueron rechazados por la minoría.

El miembro informante, Martín Balsa (FreJuPa), explicó: “La iniciativa prevé que todos los profesionales de la salud deban registrar su actuar en la historia clínica, para que se pueda tener acceso en tiempo real en cualquier parte de la provincia. También se crea una base de datos con la finalidad de descentralizar la información”.

En cuanto al sistema de telemedicina, dijo que “hay que destacar que los pacientes tenían que ser trasladados hasta los centros asistenciales en Pico o Santa Rosa. Desde que está en funcionamiento el sistema, se derivaron muchísimos menos pacientes, lo que implicó un ahorro para la provincia, y mejoró el tratamiento para aquellos que necesitaban ser atendidos con urgencia. Este es un programa que salva vidas”, destacó.

Desde la UCR, Marcos Cuelle señaló dos disidencias. Manifestó que no acompañan el artículo 5 porque “creemos que tiene que ser la firma digital y no la electrónica, sobre todo después del caso Lucio. Todos tuvieron la historia clínica de Lucio, y hay que establecer patrones de seguridad y la firma electrónica no garantiza eso”.

Además planteó una modificación en el artículo 18 “para que el paciente que es propietario de la información la tenga cuando la necesite en cualquier parte, esté donde esté”.

Por su parte, Laura Trapaglia del Pro apuntó que “la historia clínica y la telemedicina son cosas distintas. Al juntarlas en este proyecto, se produjo un debate acotado”.

Sobre la historia clínica, dijo que “debemos tener en cuenta las condiciones de seguridad de los datos”. A su vez, sobre la telemedicina, agregó: “No es susceptible de ser aplicada en todos los casos, por lo cual el Estado debe seguir bregando para que haya más profesionales en toda la provincia. Además no podemos desconocer la brecha de conectividad”, concluyó.

