El dispositivo costó 10.000 millones de dólares, fue lanzado en diciembre y ahora orbita el Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Puede indagar donde ningún telescopio llegó antes. La de este jueves fue una imagen de prueba.

Suena a ciencia ficción. Pero parte de la ciencia espacial está dedicada a ese objetivo que persigue a la humanidad desde sus inicios: conocer el origen del universo. Un paso ocurrió en las últimas horas, cuando se conoció una foto de prueba del espacio profundo que captó el telescopio James Webb, como antesala a que la NASA publique las primeras imágenes tomadas por este dispositivo, tan potente que puede remontarse a los orígenes del universo.

El telescopio, que costó 10.000 millones de dólares (aún así, menos de un cuarto de lo que el FMI le pagó a la Argentina como crédito durante la presidencia de Mauricio Macri), fue lanzado en diciembre del año pasado y ahora orbita el Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Puede indagar donde ningún telescopio llegó antes, gracias a su enorme espejo principal y a los instrumentos que enfocan mediante infrarrojos, lo que permite ver a través del polvo y el gas.

Las primeras imágenes completamente formadas se publicarán el martes 12 de julio, pero la NASA proporcionó una foto de prueba de ingeniería. Fue resultado de 72 exposiciones a lo largo de 32 horas. Muestran un conjunto de estrellas y galaxias lejanas.

