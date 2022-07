Quejas por falta de atención en establecimiento de salud privada

Compartir esta noticia:











Una mujer asistió el miércoles por la noche con un “desgarro intercostal” y no le hicieron el estudio que ordenaron en la guardia de ese establecimiento de salud.

Una mujer denunció públicamente que en el establecimiento privado no quisieron hacerle una ecografía porque no se trataba de una urgencia.

Según el relato de familiares de Dorotea Veron, el miércoles a las 21 horas ingresó con un profundo dolor en el lazo izquierdo “que casi le impedía respirar. La médica de guardia que la atendió solicitó la realización de una ecografía porque aparentaba ser un desgarro intercostal”.

Cuando acuden a la sala a realizarse el estudio, el médico responsable y de guardia no se encontraba. Lo llamaron y, según el relato, se negó a acudir a esa hora porque no se trataba de una “urgencia por un infarto”.

“Al ver que no venía, nos dicen que el ecógrafo estaba roto. Pero al otro día a la mañana asistimos, y el aparato andaba. Supimos que no quiso ir y no cumplió con su guardia”, señalaron.

La paciente presentó una queja en la clínica privada y señaló al “ecógrafo Romero” cómo el médico que no la atendió el miércoles por la noche.

