Yasky: “Hay sectores poderosos que juegan a que Alberto termine como Alfonsín”

Compartir esta noticia:











En medio de la interna que atraviesa al Gobierno, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, apuntó contra Juntos por el Cambio al responsabilizarlos de «buscar un final anticipado» de Alberto Fernández en el poder. Además, calificó de «positiva» la renuncia de Martín Guzmán y se mostró optimista con la designación de Batakis

«Están queriendo crear las condiciones para que, de acá a que termine el mandato, si es que termina el mandato… porque hay sectores que buscan un final anticipado, buscan un final apocalíptico que les permitan justificar las medidas de ajuste que ya está adelantando (María Eugenia) Vidal cuando dicen que van a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Difíciles para quién?», expresó el dirigente en diálogo con Nancy Pazos para Metro 95.1.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La expresión sorprendió a la conductora, que profundizó la pregunta, haciendo eje en si el exsecretario general de la CTERA veía un escenario de salida anticipada. «No dudo de que va a terminar el mandato, y de que vamos a revertir esta situación. Hay sectores poderosos que están jugando a que Alberto termine como Alfonsín, adelantando las elecciones», insistió el diputado.

Por otro lado, celebró la salida del exministro Martín Guzmán al sostener que «se le terminó el libreto», y al culparlo de no haber enfrentado a los empresarios y poderosos del país.

«Creo que está bien que se haya ido, no sabía qué hacer con la economía, y por su misma formación, no tenía en el ADN confrontar con los grupos poderosos de este país. Cada vez que los iba a ver, terminaba a los abrazos. Está bien que haya renunciado, porque hay que encarnar esta etapa que espero que la ministra (Silvina) Batakis, por supuesto que no va a hacer milagros, pero hay que poner la cabeza a funcionar para que los especuladores, los parásitos sociales que quieren llevar a la Argentina a la ruina paren», sostuvo Yasky.

Por último, en plena crisis y tras una semana de hermetismo y reorganización, el líder sindical del entorno de la vicepresidenta pidió que el Gobierno defina medidas para que los sectores populares puedan alivianar el impacto de la crisis económica que azota en sus bolsillos. «Es importante que se puedan definir medidas para aminorar el paso de este calvario que están pidiendo muchos sectores populares y que está prefabricado. Hay parte de puja distributiva», concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios