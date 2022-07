Organizaciones no peronistas del Frente de Todos retomaron el Encuentro de la Militancia

Compartir esta noticia:











Militantes del Frente Patria Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista y el Partido Humanista, concretaron el Tercer Encuentro Pampeano de la Militancia, el primero después de la victoria del Frente de Todos en 2019. El intendente Luciano di Nápoli participó como invitado y dijo unas palabras.









Este sábado, en la sede del Club Sarmiento (Raúl B. Díaz 642) las organizaciones de izquierda y progresistas integrantes del Frene Justicialista Pampeano en La Pampa y el Frente de Todos a nivel nacional, realizaron el Tercer Encuentro de la Militancia con el objetivo de sentar posición sobre la situación local y nacional a dos años y medio de la llegada al gobierno.

El último encuentro se había dado en un contexto totalmente distinto, donde todavía gobernaba el macrismo y la premisa fue la unidad de todos para echar al neoliberalismo. Este Tercer Encuentro llega después de una pandemia de casi dos años, y con una situación social y económica que afecta a trabajadores formales, informales, de la economía popular, y a los jubilados, que preocupa seriamente.

En ese marco, militantes del Frente Patria Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista y el Partido Humanista, coincidieron en que «para superar la situación actual y recuperar el apoyo de la mayoría de la sociedad se debe cumplir con aquel mandato fundacional del Frente de Todos: gobernar priorizando a los y las de abajo».

Para la realización del encuentro se optó por el 9 de Julio, Día de la Independencia, y el lema elegido para la convocatoria fue: «Por una verdadera y definitiva independencia».

“Este tercer encuentro surge de la necesidad de las fuerzas de izquierda y progresistas de reunirnos y sentar una posición por el momento actual que estamos atravesando en el país. Hay situaciones que tienen que ver con el FMI, no avanzar en reformas estructurales, y haber mantenido un plan económico que, más allá del contexto internacional, agravó la crisis social y económica que perjudica a grandes sectores de nuestra sociedad”, sostuvo Sergio Ibaceta, presidente del Partido Comunista La Pampa y secretario de Cultura de Santa Rosa.

“Nos urge volvernos a encontrar y fortalecernos. Sabemos que prevaleció una visión política de no enfrentar a los grandes poderes y por eso hoy estamos en esta situación”, analizó.

“Si las necesidades de nuestro pueblo no son prioritarias y no se ponen en agenda, va a ser muy difícil resolver este problema”, sostuvo Ibaceta.

Durante la jornada se compartieron videos de dirigentes nacionales de los distintos espacios celebrando el encuentro de las organizaciones.

Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande, Martín Malgá, planteó que «en 2017 el objetivo era darnos una agenda que pueda dejar en claro cuales eran las necesidades que teníamos como organizaciones de llevarle una respuesta a nuestro pueblo. La discusión fue mutando, algunas se superaron, es decir, estamos en mejor condiciones para dar esa discusión, y en otros puntos no. Nosotros somos una fuerza latinoamericanista, que mira las cosas desde un punto de vista también regional, y lo que hay que destacar es que en el resto de la región las discusiones son así: o avanzamos en un proyecto popular, propio y emancipatorio, o lo otro es un proyecto imperialista, dependiente, y lo que implica el neoliberalismo en latinoamérica».

El también subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia puso en valor «la agenda que seguimos desarrollando a pesar de la pandemia, la situación económica, y la guerra en Ucrania, y que también tiene ejemplos concretos en gestión, tanto en el plano municipal con la apertura de espacios de trabajo y participación para la economía popular, que entendemos se integró como una política de Estado, como en la Provincia, con la ampliación de las prestaciones de Salud Mental y Adicciones, con mucha más integración y presencia. Vemos un cambio en algunos sectores en la política, y en los que no vamos a tener que seguir discutiendo, donde podemos estar de acuerdo o no, pero estamos convencidos que el futuro tiene que ver con enfrentar al neoliberalismo».

Gabriela Bonavitta, referente de Nuevo Encuentro y titular del área de Políticas de Género de Santa Rosa, destacó la convocatoria de las organizaciones y planteó que era necesario «vernos después de dos años de pandemia para encontrar puntos en común, que creo hoy es la gran deuda que tenemos quienes militamos políticamente, y sostener los debate de aquellos puntos en los que no coincidimos. Tenemos que ejercitar la escucha y el debate, sosteniendo los espacios que hemos ganado».

Sobre la situación política del Frente de Todos en el marco de la crisis, dijo que «se habilitó un espacio de diálogo y debate entre quienes mayores responsabilidad tienen hoy en nuestro país» y que «las críticas no son una interna, es decir yo soy parte de esto y puedo decir que no estoy de acuerdo con algunas cosas, y no hay que anular a nadie».

Consultada por las elecciones, la posibilidad de una interna y las candidaturas, Bonavitta ratificó el posicionamiento de Nuevo Encuentro: «Para nosotros sería maravilloso que Cristina sea la candidata en 2023. Tiene una responsabilidad política de la que nunca se corrió y eso quedó demostrado no solo en 2019, sino hoy donde sigue sosteniendo que tipo de proyecto necesitamos en Argentina. Pero si creo que es pronto para pensar en nombres propios, cuando en realidad tenemos que garantizar un proyecto. Es temprano para hacer futurología pero confío en las responsabilidades políticas de la dirigencia nacional. Pensar si va a haber o no una interna nos distrae de las cosas importantes como por ejemplo la política económica que queremos y el apoyo que este gobierno necesita para salir adelante».

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, fue invitado y pronuncio algunas palabras de satisfacción por el desarrollo del encuentro de las fuerzas que son parte del campo popular.

Di Nápoli destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando en la Municipalidad quienes se integraron a la gestión y aseguró que “la situación que se vive en Santa Rosa es diametralmente opuesta a lo que sucede en el Frente a nivel nacional”.

“Los sectores que integramos el FreJuPa tenemos una mesa permanente de diálogo y son reuniones de lo más valiosas, porque es donde se debaten ideas y políticas públicas, el futuro de nuestro proyecto en Santa Rosa, y eso se ve reflejado después en políticas que fundamentalmente están a favor de quienes menos tienen. Es un orgullo decir que en Santa Rosa hay una construcción del Frente de Todos bien amplia”, expresó el jefe comunal.

Reconoció que en Santa Rosa “estamos en un camino complejo también” pero que se vienen desarrollando algunas políticas importantes orientada a las mayorías populares, y mencionó “la estatización del servicio de transporte público, la Escuela Hortícola Municipal, la recuperación del Mercado Municipal para comercializar alimentos a precios populares, y sacar la Municipalidad a los barrio con el programa “Quiero a mi barrio”, las obras que están en ejecución hoy en la ciudad”, y resaltó el trabajo de las familias cartoneros en la Planta de Reciclado de la Municipalidad.

Para la actividad se elaboró un documento y se acordó convocar a un Cuarto Encuentro Pampeano de la Militancia con fecha y lugar a confirmar.

El documento completo:

Los saludamos a todos, todas y todes en este Día de la Independencia. Nos llena de alegría poder volver a vernos las caras después de tanto tiempo, compartiendo una nueva actividad militante. Esto demuestra ante todo la vigencia y la necesidad de este espacio que es el Encuentro Pampeano de la Militancia, conformado por las fuerzas políticas de izquierda y del campo nacional y popular que dio sus primeros pasos allá por el 2018.

Cuando en diciembre de 2019 asumió el gobierno del Frente de Todes, nuestro gobierno, nos llenamos de alegría y esperanza. Alegría por la derrota del macrismo y su proyecto de un país para pocos. Esperanza en recuperar los derechos perdidos por nuestro pueblo, guiados por una consigna: “primero los y las de abajo”.

Sabíamos que llevar esto a la práctica no sería sencillo. A sólo tres meses de asumir el gobierno, nos encontramos frente a una doble crisis: a la pesada herencia del ajuste y el endeudamiento de los cuatro años del macrismo se sumó la pandemia de COVID-19, que provocó miles de muertes y una retracción económica de la cual aún no nos hemos recuperado.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar la devolución de 44 mil millones de dolares, aprobado sin la más mínima auditoría, sólo vino a convalidar la enorme fuga de capitales llevada a cabo por el gobierno macrista, que benefició a un grupo selecto de banqueros y empresarios amigos del poder de turno, el último favor que les hizo Mauricio Macri en 2018, e hipotecó el presente y el futuro de todos las y los argentinos.

La inestabilidad económica que vivimos por estos días tiene su origen en esta doble crisis, potenciada por la legitimación del acuerdo con el FMI. Como consecuencia, la desocupación y la pobreza son alarmantes, y la inflación pulveriza mes a mes el ingreso y los ahorros de las familias.

La situación económica agudiza el descontento social, y el gobierno pierde iniciativa y apoyos que son imprescindibles para encarar medidas destinadas a favorecer a las mayorías. Lo que se extiende, por el contrario, son las expresiones políticas más reaccionarias y antipopulares que, alentadas por los resultados de las últimas elecciones legislativas, fogonéan la debacle del gobierno para hacer una política de “tierra arrasada” y acabar con los derechos y conquistas que la clase obrera y el pueblo han sostenido durante décadas, a pesar de todos los embates sufridos.

Frente a este escenario adverso creemos sin embargo que no todo está perdido. Para salir de la encerrona actual y recuperar el apoyo de la mayoría de la sociedad se debe cumplir con aquel mandato fundacional del Frente de Todxs: gobernar priorizando a los y las de abajo.

En ese sentido, entendemos que la pandemia reabrió un debate a escala mundial sobre el rol del Estado, el sector público y la distribución de la riqueza generada socialmente. En nuestro país, este debate permitió instalar medidas exitosas como el IFE, el proyecto de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, la prórroga para el capital en la Cultura, la IVE, el cupo travesti trans, y la Ley de Alquileres. Ahora es momento de avanzar decididamente sobre los monopolios extranjeros e impulsar una agenda que empodere a los sectores más desfavorecidos.

En primera instancia, hay que romper con el corset impuesto por el acuerdo pactado con el FMI. La Argentina no podrá tener jamás soberanía política y estabilidad económica si permanecemos bajo el yugo de una institución de carácter neo-colonial, concebida desde sus orígenes para someter a las naciones menos desarrolladas.

En segundo lugar, para recuperar las capacidades y finanzas estatales se debe establecer el control estatal sobre el comercio exterior, principal fuente de ingresos de los sectores más concentrados de la economía, que ostenta uno de los mayores niveles de evasión de impuestos y fuga de divisas.

Como tercer paso, es necesario una profunda reforma tributaria que desgrave los impuestos al consumo, que afecta a los sectores populares, y grave las ganancias y rentas extraordinarias que obtienen bancos y empresas multinacionales.Esto también incluye subir derechos de exportación, evitar que los precios internacionales repercutan en los precios locales, generar sociedades reales entre los pequeños productores y el Estado. Trabajar para que estos pequeños productores sean también los productores de granos, porque la soberanía alimentaria es un factor fundamental si vamos a pensar en clave de Independencia.

Y por supuesto, se debe avanzar hacia la implementación del Salario Básico Universal, que garantizaría un piso mínimo de ingresos para millones de compatriotas que hoy subsisten en la indigencia.

Entendemos que llevar a la práctica este conjunto de medidas no es tarea fácil, y menos para un gobierno que no logró aún la síntesis política que necesitamos, que además de los factores internos tiene que lidiar con el asedio de las corporaciones económicas, el aún impune poder judicial, y las operaciones de los monopolios de la comunicación que el macrismo volvió a alimentar. Es necesario volver a organizarnos, ocupar los espacios, las calles, los lugares de trabajo para impulsar debates sobre este programa de medidas a favor de nuestro pueblo, y enfrentar decididamente a una derecha que pretende llevarse todo por delante. Sólo con apoyo popular organizado y movilizado el gobierno del Frente de Todxs podrá alcanzar las metas propuestas que nos llevó a recuperar el país en 2019 y recuperar parte del apoyo social perdido, imprescindible para encarar cualquier reforma.

Así estaremos un paso más cerca de lograr la segunda y definitiva independencia de nuestro país que soñaron aquellos hombres y mujeres patriotas hace 206 años.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios