Ministro pampeano contra Vidal: “Vino a La Pampa a mentir, y eso le sale bien” 

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, usó la red social Facebook, para criticar las declaraciones de la diputada nacional María Eugenia Vidal en su visita a la provincia.

Vidal planteó que es necesario “definir las prioridades en el gasto» y se refirió a La Pampa, «si cada 100 empleados registrados formales en esta provincia hay 121 empleados públicos, es insostenible. Sobre todo cuando hay potencial, La Pampa tiene todo para desarrollar empleo formal privado. Tiene trigo, ganadería, sus productos van al mundo. Tienen hidrocarburos, extracción de sal, miel, textil, tiene mucho potencial productivo para generar trabajo y si el Estado acompaña no gastando más de lo que ingresa, generando baja de la inflación, y una política cambiaria donde el dólar no sea un barrilete, no tengo duda que va a generar ese trabajo y ese crecimiento que necesitamos”, manifestó.

Frente a esto, el ministro señaló que “María Eugenia Vidal vino a La Pampa a mentir, y eso le sale bien”.

Recordó que “Ya siendo gobernadora de la PBA, votó para que Mendoza construya Portezuelo y perjudique a nuestra provincia y sus ríos. Ahora miente con datos falsos sobre el empleo”.

Curciarello planteó que:

Empleo privado registrado en La Pampa: 92.781 de los cuales 46.080 son en relación de dependencia, 39.238 monotributistas y 7463 responsables inscritos.

Empleo Público: 40.143 trabajadores, de los cuales 26.065 son provinciales (de estos 3 de cada 4 prestan servicios públicos como educación, justicia, seguridad, etc), 9.537 son municipales (todos lo municipios de la provincia) y 4.541 son nacionales.

Finalmente expresó que “El problema más grave no es Vidal, sino los dirigentes pampeanos de JxC que hacen que junto a ellos, le mientan a la gente. Y encima dicen defender a La Pampa”.

