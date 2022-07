Oscar Gandi: “hay que recuperar la calle y fortalecer la unidad del Frente de Todos”

Compartir esta noticia:











Oscar Gandi, secretario general de la CTA de los Trabajadores de La Pampa, se refirió a la participación del Congreso Extraordinario de la central, donde se resolvió iniciar una serie de movilizaciones en todo el país contra los formadores de precios y para pedir por el salario básico universal.









Oscar Gandi, titular de la CTA de los Trabajadores de La Pampa, dijo que “hay que recuperar la calle, movilizarse» y llamó a «fortalecer la unidad» de las organizaciones que integran el Frente de Todos.

La definición llega luego del Congreso Extraordinario de la CTA donde, en línea con la iniciativa lanzada por los movimientos sociales, «se acordó una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por en salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron».

Consultado sobre su opinión sobre la implementación del salario básico universal, dijo que «mientras no haya creación de empleo genuino es necesario el salario básico universal» y mencionó que «ya se está trabajando en eso y en una ley”.

Como representante de los trabajadores y jubilados, dijo que «hay que recomponer la pérdida del poder adquisitivo del salario» y que «hacen falta políticas de control de precios».

El dirigente sindical habló con Plan B en el Tercer Encuentro de la Militancia que las organizaciones no peronistas del Frente de Todos realizaron este fin de semana en Santa Rosa.

“Después de la victoria del Frente de Todos se perdió la unidad. Hay que discutir lo que haya que discutir y recuperarla”, planteó Gandi.

“Nosotros teníamos dos modelos de país para elegir en 2019: Nacional y popular, o neoliberal. Hoy sigue lo liberal, con matices, pero está fortalecido. Nosotros seguimos como FdT pero se empezaron a mostrar distintos modelos de gestión que provocaron divisiones. Y hoy los que coincidimos en un proyecto nacional y popular tenemos que discutir sobre las políticas públicas que necesitamos para el pueblo trabajador que es el que siempre paga los platos rotos”.

“Creo que la marcha atrás con Vicentin, la no intervención de los puertos, que el Estado no se haga cargo de la hidrovía, no ir contra los grandes poderes, la discusión por el pago de la deuda externa, son equivocaciones que coinciden más con el liberalismo que con un proyecto nacional y popular”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios