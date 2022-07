Vidal: “si cada 100 empleos registrados formales en La Pampa hay 121 empleados públicos, es insostenible”

Compartir esta noticia:











La diputada nacional del Pro y exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, visita La Pampa para posicionarse de cara a las elecciones del 2023.









La diputada nacional del Pro, María Eugenia Vidal, ofreció una conferencia de prensa en una conferencia a los medios locales en una confitería del centro santarroseño y dejó definiciones obre sus propuestas como candidata.

«Vengo recorriendo el país hace varios meses con dos objetivos. Por un lado hacer bien el trabajo, los porteños me eligieron para ser diputada nacional pero represento a todos los argentinos, y para poder hacer eso hay que conocer esas voces que emprenden, trabajan y producen, que en este momento son a quienes más tenemos que escuchar, porque si ellos crecen, crecemos todos. Sobre todo en este momento donde hay mucha lejanía con el Gobierno, incertidumbre y angustia”.

En segundo lugar, dijo que el objetivo es “trabajar para ofrecer una alternativa a los argentinos a la del Gobierno. A la ausencia de rumbo y de certezas, decirles a los pampeanos que estamos dispuestos a trabajar por ellos y ofrecer otro camino a partir del año que viene”.

Vidal llegó a La Pampa ayer. Estuvo recorriendo la zona petrolera en la provincia, más especificamente en 25 de Mayo, también visitó General Acha donde se reunió con partidarios locales, productores y emprendedores locales, y este martes temprano habló con los medios de la capital pampeana. Por la tarde dará una charla en la Fundación Pensar.

Vidal ratificó su intención de ser candidata presidencial en 2023: “lo dije hace mucho tiempo que me gustaría ser presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo. Frente a estas situaciones de incertidumbre y de angustia para quienes trabajan todos los días, nuestra obligación es llevar respuestas y dar tranquilidad de que más allá a quien le toque liderar, estamos listos para gobernar como equipo”.

Sobre una candidatura de Martín Maquieyra a la gobernación de La Pampa, dijo que “hizo una gran trabajo y quedó demostrado en la última elección. No tengo dudas que es un gran referente de este espacio en La Pampa y tienen que ser los pampeanos quienes definan sus candidatos”.

La Pampa

Vidal destacó el potencial productivo y de generación de trabajo que tiene La Pampa, pero dijo que los salarios son de pobreza, los jóvenes no consiguen trabajo, y apuntó al peso del Estado en la economía.

Lo hizo al señalar que es necesario un «plan de estabilización» de la economía «porque no se puede vivir con un 80 por ciento de inflación y una proyección inflacionaria que podría alcanzar los tres dígitos a fin de año»

“En La Pampa el salario promedio formal es de 65 mil pesos y una familia para no ser pobre necesita 100 mil. Si seguimos así cada vez somos más pobres, tenemos menos trabajo, la desocupación en esta provincia está cercana al 7%, pero cuando vemos en el sector de los jóvenes son casi el 20% los que no consiguen trabajo”, expresó.

La exgobernadora bonaerense dijo que “estamos llegando a niveles intolerables. Es la inflación interanual más alta de los últimos 30 años. No se compara con ningún otro gobierno. Tiene que haber un plan económico serio y consistente, que contemple una política fiscal equilibrada. Argentina en los últimos 50 años, sistemáticamente, viene gastando más de lo que le ingresa, y lo resuelve de dos maneras: con deuda o inflación. Ya no podemos seguir emitiendo ni pidiendo, porque nadie nos va a prestar”, expresó.

Consultada sobre como se resuelve esto planteó que es necesario “definir las prioridades en el gasto» y se refirió a La Pampa, «si cada 100 empleados registrados formales en esta provincia hay 121 empleados públicos, es insostenible. Sobre todo cuando hay potencial, La Pampa tiene todo para desarrollar empleo formal privado. Tiene trigo, ganadería, sus productos van al mundo. Tienen hidrocarburos, extracción de sal, miel, textil, tiene mucho potencial productivo para generar trabajo y si el Estado acompaña no gastando más de lo que ingresa, generando baja de la inflación, y una política cambiaria donde el dólar no sea un barrilete, no tengo duda que va a generar ese trabajo y ese crecimiento que necesitamos”, manifestó.

EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios