Intento de estafa: Se hicieron pasar por los sobrinos

Intentaron estafar a una vecina de General Acha haciéndose pasar por los sobrinos. Por un «error» particular que cometieron, hizo que la mujer se percatara de lo que realmente estaba sucediendo.

Una vecina achense se comunicó a Telega para dar cuenta de la situación que le tocó atravesar con esta modalidad de engaño en particular.









El delito no se pudo concretar por un error de los estafadores y la perspicacia de la denunciante.

Según relato la mujer «un hombre me llamó al fijo y decía ser mi sobrino mayor». Pero fue antes e esta situación que la señora se alertó, porque del otro lado del teléfono la saludaron por su primer nombre, el cual «no lo usa ninguno de mis familiares, nadie me llama así, todos me conocen por mi segundo nombre», indicó.

Es por ello, que decidió simular que lo conocía, hasta que el supuesto sobrino le pidió una exagerada suma de dinero. Rápidamente colgó la llamada y pudo comprobar que evidentemente se trataba de un intento de estafa.

Fuente: telega

Comentarios

