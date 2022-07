Convocan a marcha para exigir justicia por el crimen de Agustina Fernández

Compartir esta noticia:











La familia convocó a una nueva movilización para pedir el esclarecimiento del asesinato de la estudiante pampeana quien murió luego de una brutal golpiza en Cipolletti.









Desde las 19 horas, familiares y amigos de la joven asesinada en Cipolletti, concentrarán en Plaza San Martín para exigir justicia. Pidieron llevar velas.

“La Justicia no descarta nada, sigue buscando. Quiero confiar en la justicia, no quiero que Agustina sea una más, ni una menos, y que no voy a parar hasta que se me quiebren las piernas. Por mi hija hago todo. No voy a parar”, expresó Silvana Cappello.

Ayer se reunión con los fiscales que investigan la muerte de Agustina y aseguró que la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis.

El violento hecho ocurrió el sábado 2 de julio en un departamento de Cipolletti. La joven fue salvajemente atacada, según la principal hipótesis, en una ocasión de robo en el departamento de un amigo cercano al de ella, en calle Confluencia.

Agustina fue encontrada por Pablo Parra, con quien se había encontrado en el departamento del joven a compartir una cena. Según testimonios de Parra, «la dejó en el departamento y se ausentó durante una hora. Al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo”. La justicia investiga si el hecho ocurrió el sábado entre las 19 y las 22. Según el joven, los ladrones se llevaron mil dólares, su celular y el de Agustina.

La víctima permaneció internada hasta comprobarse su muerte cerebral el martes. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación de órganos que se realizó en el hospital de Cipolletti.

Ayer el perito Eduardo Prueger anunció que fue convocado por la familia: «fui convocado por los abogados de la familia de Agustina Fernández para intervenir como perito de la querella. A partir de hoy me incorporo en la causa y comienzo a colaborar en la investigación».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios