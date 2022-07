Mamá de Agustina: “No vamos a parar hasta saber la verdad”

Compartir esta noticia:











La madre de Agustina, la joven asesinada brutalmente en Cipolletti, participa de la manifestación en la plaza San Martín de Santa Rosa para pedir justicia por su hija.

Silvana Cappello, está en la marcha en la Plaza San Martín que exigen justicia por el crimen de su hija.

Silvana agradeció a todos los presentes y señaló que “quienes conocieron a Agus saben que es un sol y que siempre va a estar con nosotros. Yo la amo. A mí me mataron en vida, de hecho el día que donaron los órganos ella me apagó la vela”.

La madre llevó un cuadro “que vos no querías porque decías que no saliste linda, sos hermosa, sos un sol. Te amo mi amor”.

Sostuvo que “Todos los que te queremos vamos a hablar por vos mi amor. A mi hay algo que me está diciendo que no me calle. No vamos a parar hasta que se sepa la verdad y ese hijo de mil caiga y que la pague”.

“Nunca se va a comparar lo que vos pasaste mi amor. To te amo gracias a todos por estar acá”.

