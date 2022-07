“La unidad sin egoísmos es el único camino que nos va a llevar a sanar a nuestro peronismo”

Compartir esta noticia:











En las instalaciones recreativas del Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa, la línea Identidad Peronista, reunió dirigencia y referentes de las distintas localidades en un encuentro que basó su convocatoria en la confraternización.

Meses después de un recorrido que dispuso una serie de reuniones en distintos lugares de la geografía pampeana, se llegó a un encuentro que, presentó un espacio de encuentro político y social, un reencuentro vinculado con la esencia misma del militante justicialista.









Jorge Lezcano, conductor de Identidad, dio personalmente la bienvenida a 350 referentes que se congregaron desde Santa Rosa y constituyeron una convocatoria que llegó de más de 30 localidades de La Pampa.

Estableciendo la memoria de día, fue también Lezcano quien pidió la profundización de la consciencia hídrica y el fortalecimiento permanente del reclamo por nuestros ríos a partir de la determinación de la Corte Suprema de Justicia, que el 16 de Julio de 2020, impuso un caudal mínimo y permanente para el cauce del río Atuel, y que Mendoza sigue incumpliendo.

Llegando al mediodía, en un contexto preparado para el diálogo y la construcción de consensos internos, quedó claro que la convocatoria a la reunión estaba centrada en el intercambio de experiencias y en el análisis de la forma de hacer política en el territorio desde la salida de la pandemia, de cara a un proceso electoral para el año entrante.

“Necesitamos unirnos, necesitamos sanar la política y en el peronismo es donde están las herramientas para hacerlo. Siempre hemos llevado adelante el compromiso de construir desde la organización; y eso tiene que ver con lo que la sociedad quiere y necesita, no con lo que la dirigencia propone. Si hablamos de las formas actuales de hacer política nos obligamos a saber que, para contar con el beneplácito del voto, tenemos que saber lo que las familias pampeanas demandan, y por eso nos juntamos hoy aquí, con compañeras y compañeros de cada rincón de La Pampa”, propuso Lezcano celebrando la convocatoria.

Como parte de las acciones del evento se definió que, para esta coyuntura, es central entender lo que representa el trabajo militante para avanzar en los espacios de consenso. Dentro de las consignas centrales que se fueron estableciendo en el recorrido de estos últimos meses, este espacio del peronismo, en la expresión de Identidad, reconoce a la fuerza justicialista como el movimiento capaz de asumir responsabilidades dirigenciales sin miedo al poder: “nosotros nunca le tuvimos miedo al poder, desde la responsabilidad de la militancia asumimos el derecho de la dirigencia”, expresó el plenario.

“La meta de confraternizar representa la acción necesaria para reencontrarnos en el escenario nuevo de la pospandemia, restableciendo principios para vincularnos y con un aprendizaje capaz de ponernos en un camino refundacional para la política. Tenemos el mayor de los pesos en la responsabilidad de abandonar los personalismos para avanzar en la institucionalidad y en las acciones orgánicas”, dijeron desde la organización.

El diputado provincial y dirigente de Identidad, César Montes de Oca, habló de la necesidad de proponer acciones en momentos eminentemente políticos. “Es conmovedora la heterogeneidad de esta convocatoria” -dijo-. “Y es el peronismo el que queremos que baje las políticas para nuestro pueblo. Hace muchos años que trabajamos para refrescar las miradas políticas, para actualizar los mecanismos de gestionar y de pensar desde lo ideológico y doctrinario. Sabemos que el peronismo es una forma de vida que trasciende la construcción política, porque es una parte muy profunda del desarrollo cultural de nuestras sociedades. Armamos una mesa provincial, que nos permite a todas y todos reconocernos para poner en consideración de nuestra fuerza nuevas propuestas en momentos en los que la alquimia política está en plena ebullición. Queremos que todas estos espacios territoriales que se han convocado aquí nos den mandato para representar lo que cada pueblo, cada lugar y cada familia necesita, quiere y propone”, analizó Montes de Oca.

Como síntesis de la participación de la dirigencia y referentes que llegaron desde los distintos destinos de la Provincia, se establecieron algunas conclusiones en torno de lo expuesto: “Tenemos que dejar los personalismos para avanzar en la institucionalidad y la organización. Nadie de quien está aquí está condicionado para hacer política. Tenemos libertad para militar. En este espacio se está armando una plataforma programática para poner a consideración de la sociedad y del peronismo pampeano especialmente. No nos vamos a quedar pensando en qué le ofrecemos a la sociedad, vamos a preguntarle qué necesita”.

“Debemos salir del esquema que propone que las personas se sirvan de la política para proponer perfiles de personas que sirvan a la política. Hay disposición y vocación para llegar a ocupar lugares decisivos que establezcan cambios profundos en la matriz de la gestión de las políticas públicas. Identidad Peronista, muchas veces, ha sido la resistencia de los sectores que militan el peronismo desde las bases”, estas son expresiones que surgieron entre las y los presentes.

En el análisis de la coyuntura política nacional y provincial, Jorge Lezcano reflexionó acerca de las conclusiones del encuentro para cerrar la tarde de discusión, diagnóstico y propuestas. Comprobamos en la sociedad un hartazgo de un modo de hacer política, donde pareciera que el peronismo está desapareciendo y nosotros entendemos que debemos volver a los liderazgos naturales para recuperar la identidad y ejercer los lugares de representación pensando en la distribución, inclusión y dignidad humana.

Lezcano recordó que Identidad surgió, se desarrolló y consolidó como opción dentro del peronismo encontrando un momento en el que se dio una reducción de la representación política a la meritocracia de la coyuntura; hoy nos disponemos a trabajar por una esperanza; aun con un clima de descontento social y de castigos electorales, pedimos respeto y responsabilidad, necesitamos la madurez dirigencial que la sociedad merece en sus liderazgos.

A continuación, el conductor de Identidad se preguntó: “¿Quién convoca hoy a este encuentro? Convoca la causa -dijo-, que es volver a Perón. Convoca la necesidad de volver a trabajar en la política. No se puede prescindir de la política. Hoy se demuestra, en este tiempo, que la dificultad para hacer política corre a algunas personas y abre más grandes las puertas a otras. Si no participamos activamente dentro de las líneas que representamos, ponemos en riesgo la identidad del peronismo, y con ello, la posibilidad de repetir triunfos históricos. No somos quienes vamos a protagonizar, con nuestros nombres, el próximo proceso electoral; pero vamos a estar para construir y establecer las condiciones de gobierno que permitan el desarrollo, que permitan generar trabajo y que nos dejen abierta la posibilidad de transformar la política desde la vocación. Tenemos un proyecto político. Y seguimos avanzando con los contenidos que nos permitan sostener una mirada constructiva y transformadora. El peronismo es sensibilidad… y esto establece que vamos a trabajar con y para quien tiene que resolver sus necesidades inmediatas, no para quienes quieren su lugar en una boleta electoral».

“Necesitamos pedirle a la dirigencia que se corra de los espacios de superficialidad y de demanda para pensar en espacios de construcción y de trabajo. Necesitamos que toda la dirigencia esté pensando en la responsabilidad que tiene. Precisamos madurez y ecuanimidad. Desde Identidad seguimos avanzando para aportar actividades políticas y, en las próximas semanas, vamos a iniciar actividades para hablar de sistemas productivos pensados desde el ambiente, de la economía regional, del turismo, de las finanzas climáticas y del rol de la mujer y de las diversidades como derecho y profundización de la consciencia de justicia social”.

“La madurez, la responsabilidad y la escucha tienen que ser los caminos para recuperar la política. La construcción es transversal y la unidad sin egoísmos es el único camino que nos va a llevar a sanar a nuestro peronismo”.

