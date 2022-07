Las rutas están dinamitadas en el sur oeste provincial

Compartir esta noticia:











Por Luciano Gaich. En esta época del año y luego de los dos períodos de aislamiento obligatorio, los sitios turísticos adquieren las primeras páginas en los portales de noticias. Desde hace tiempo, demasiado, La Pampa intenta insertarse entre los destinos elegidos por los argentinos para vacacionar; con el agregado de que el sector fue uno de los más golpeados debido a las restricciones. Y es que –además- el axioma de que nuestra provincia es un lugar “de paso”, está quedando obsoleto.

Pero, la red vial, no es importante solo para trasladarse a un lugar de esparcimiento. En nuestra provincia, al carecer de cualquier otro tipo de transporte que no sea por tierra, es la única manera para mover la producción y el comercio.









Hace unos días se daba cuenta en una nota de que La Pampa estaba proscripta por el estadio nacional para comercializar determinados alimentos (la carne con hueso en entre otros, nada menos) hacia el sur del Río Colorado: en todos los pasos que existen por asfalto desde La Pampa hacia abajo hay estaciones de control zoofitosanitario.

Una de estas vías de comunicación vitales -no solo para nuestra provincia, si no para el país- es la ruta nacional 232. Según Wikipedia es “una carretera argentina totalmente pavimentada, que se encuentra en el norte de la Provincia de Río Negro y el sur de la Provincia de La Pampa, uniendo la Ruta Nacional 152 y el empalme con la Ruta Nacional 22 en la localidad de Chelforó. Fue inaugurada el 12 de octubre de 1951.”

La realidad es muy distintas, las imágenes no mienten. Fueron registradas el pasado 17 de julio de 2022. Quién tomó el registro de imágenes, el ex intendente de Puelche, Enrique Tomas, explicó que el estado de extremo deterioro viene siendo objeto de años de reclamos al estado nacional “ya podemos hablar de décadas –manifestó-, tiempo en el que no hemos recibido respuesta alguna.”

La intransitabilidad condena al aislamiento de varios pueblos de la zona, ya de por si castigados históricamente por la indiferencia de los sucesivos gobiernos, quienes –como mucho- realizan alguna que otra declamación en tiempos pre electorales. Como con la cuestión del daño ambiental provocado por el corte de los ríos interprovinciales.

Cabe destacar que parte de esta ruta nacional fue estatizada por la provincia, en el tramo que une Puelches con Gobernador Duval. Tomas recuerda que fue la vía “por donde cientos de personas transitaban en épocas que no existían la 151 (25 de Mayo – Algarrobo del Aguila) la 154 (La Adela) y la 143 y 20 (El Carancho – 25 de Mayo )”.

El deterioro impide que los camiones que llevan la producción patagónica hacia el norte (de Argentina, pero también a Brasil) deban desviarse cientos de kilómetros, encareciendo el traslado y –por consiguiente- el valor final del producto. Es por ello que la tránsito por la ruta 22 hacia Río Colorado o través de la ruta a Casa de Piedra, sea más fluido, quizás demasiado, ya que si tampoco se realizan las tareas de mantenimiento por allí, va camino a correr la misma suerte.

En cuanto al turismo, hace ya varios años que las empresas de transporte de pasajeros levantaron sus recorridos por esa vía. Y los únicos que se arriesgan a transitarla, son quienes equivocan el camino.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios