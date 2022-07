Mauricio Agon: “la gente está entendiendo que bien estábamos cuando estábamos mal”

Compartir esta noticia:











El legislador del radicalismo cuestionó la puesta en la agenda pública de la modificación de la Corte Suprema y señaló que se busca desviar la atención para no referirse a la situación económica. Críticas a Ziliotto por anuncios de “buenas noticias”, como por ejemplo la ex fábrica Calzar.

El diputado provincial de la UCR criticó al oficialismo nacional y en La Pampa por sumarse a las críticas a la Corte Suprema y señaló que “se busca desviar la atención”, para no hablar de lo importante que es la inflación y la situación económica.

En diálogo con Plan B, Agon afirmó que “la gente está entendiendo que estábamos bien, cuando estábamos mal”, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

Por otro lado, valoró la segmentación de subsidios a la energía y criticó al gobernador Sergio Ziliotto “por querer dar buenas noticias” y puso como ejemplo el anuncio de la puesta en marcha de la ex fábrica Calzar.

“Me parece que se ha intentado fijar una agenda para la sociedad en relación con vincular al Poder Judicial, endilgándole responsabilidades sobre las cuestiones que pasan, pero las decisiones de gestión son del Ejecutivo”, dijo a Plan B.

“Si hay algún problema en el funcionamiento del Poder Judicial, la gente sufre el mal funcionamiento desde lo local. Hay que entender que se llega a la Corte, que es el último escalón judicial. Las decisiones de todos los días, sobre las cuestiones de género, de violencia, delitos que fueren o daños, lo resuelven los órganos provinciales o federales en su caso, a nivel local”, agregó.

“Por eso, se busca confundir diciendo que si se modifica el número de integrantes de la Corte, se mejorará el Poder Judicial y no es así. El funcionamiento del Poder Judicial de la provincia, tiene que ver con decisiones del gobierno provincial y del Superior Tribunal y, a nivel federal, tiene que ver con otro tipo de designaciones como el Consejo de la Magistratura. La Corte no toca en esas cuestiones”, sostuvo Agon.

Para el legislador provincial de la UCR, intentar hacer cargo a la Corte, es no hacerse cargo de los errores que se cometen día a día en la economía. “La afectación diaria sobre la sociedad es el tema económico y los errores económicos, llevan a otro tipo de desmanejos”.

“Yo lo hice con referencia a eso y por eso ‘háganse cargo’, como han hecho cargo a otros gobiernos, porque la gente está entendiendo que bien que estábamos cuando estábamos mal. Háganse cargo de todos los errores, de toda la carga ideológica que tiene cada una de las decisiones que han llevado a cometer esos errores: del déficit, de la emisión, de la inflación, del precio del dólar, porque todo afecta al precio de las cosas y todo hace que un jubilado de la mínima, esté en los 100 dólares blue”, criticó Agon.

“Hablar de la Corte, algo que hizo eco en las provincias y pienso en el senador Bensusán, que ha hecho referencia de que es el momento para la modificación, cuando los problemas para la sociedad pasan por otro lado”, cuestionó el legislador de la UCR.

Para Agon el tema de la inflación es consecuencia del gasto público, de gastar más de lo que se puede. “También de emitir más de lo que habría que emitir. Todo eso hace que hoy ya se haya generado ese espiral de inflación, y los alimentos que se consumen a diario, aumentan más que el índice mensual. Por eso, se va de atrás corriendo con las paritarias y con todo, por más que te den el 50 o 60% de aumento”.

“Ése es el mayor daño que vas a producir porque nadie puede prever nada. Nadie puede pasar un presupuesto a más de 48 o 72 horas. Quien recibe un dinero por cualquier cuestión, sale desesperado a gastarlo en algo, porque mañana no lo va a tener o va a ser menos. Y hablamos de quienes pueden ahorrar. Pero es más fácil hablar de otras cosas o intentar dar buenas noticias, con programas que vienen de Nación. Acá han pasado miles y no se cumplieron nada”, dijo Agon.

“Por ejemplo, lo que dijo el gobernador el año pasado con el tema Calzar: ir a la fábrica, la vamos a recuperar, a la Provincia le va a costar un millón de dólares. Por eso, presenté un pedido de informes, preguntando qué pasó en Calzar. Se habló con gente que había trabajado, con delegados, ¿qué se va a recuperar de Calzar? A la Cámara, no vino nada”, criticó Agon.

“Hay que ver qué sirve de la maquinaria que hay en Calzar. ¿O está todo en desuso?; ¿Qué se compra con Calzar?, que no termine después como terminó Montenegro y cuántas obras más. Intentan dar buenas noticias, para no hablar de lo que hay que hablar. Pero se tiene que hablar, como la segmentación de subsidios, algo hay que hacer para lo que genera ese déficit, inflación y la emisión monetaria. Hoy, tocar el tema de la Corte, el tema judicial, es desviar la atención, nada más”, afirmó.

En referencia a la segmentación de subsidios, Agon se mostró de acuerdo. “Se debía hacer desde hace mucho tiempo una segmentación escalonada: quien podía pagar y quien no. La energía vale, en el mundo cuesta y hay que pagarla. Me parece bárbaro, hay que ver cómo se implementará”.

“Se habla de un ahorro de muy poco dinero, en relación al total, pero hace mucho tiempo se debería haber tomado esta decisión: quien no puede, se subsidia, el que puede un poco menos, tiene un porcentaje de subsidios y así en forma escalonada, hasta que, el que puede pagar, pague el pleno de la tarifa. Si no, todo lo que se endeuda la Nación para cubrir el déficit energético, termina cayendo en inflación”, precisó el legislador radical.

“Hoy, con todo el entrecruzamiento de datos de AFIP y ANSES, no era tan complicado sentarse. Y si hay que mejorarlo, se mejora, es un primer paso: vamos a ir sincerando, quien puede pagar, paga y quien no, no paga, para luego atacar por qué esa persona no puede pagar, pero esa es otra discusión”, cerró Agon.

