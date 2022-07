Le recordaron que quiso privatizar la universidad: López Murphy fue escrachado en la UBA

Compartir esta noticia:











Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo. pic.twitter.com/D56i3jrpAT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022

El diputado nacional tuvo un paso fugaz de tan solo 15 días cómo ministro del Gobierno de la Alianza en la presidencia de Fernando de la Rúa, y bastó para que lo recordaran: quiso arancelar la universidad, y dentro de su paquete de ajuste, redujo el subsidio al gas natural en La Pampa, como integrante de la Patagonia.

El legislador de Juntos por el Cambio fue escrachado por un grupo de militantes peronistas que no se olvidaron de su breve paso del gobierno del radical Fernando de la Rúa, cuando quiso implementar un fenomenal ajuste y tuvo que renunciar al poco tiempo porque las y los estudiantes universitarios se manifestaron en todo el país contra el arancelamiento universitario.

Anoche el economista liberal Ricardo López Murphy fue interceptado por militantes peronistas cuando iba a dar una charla en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar”, denunció en su cuenta de Twitter.

Luego, agregó: “Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo”.

Sus palabras fueron acompañadas por el video en el que se lo ve a él rodeado de los estudiantes de La Cámpora, quienes aseguraron que “venimos acá a hacer una manifestación pacífica pública”.

Mientras no le permitían ingresar al salón, como vía justificativa de su acción, le preguntaron si había respetado el presupuesto educativo en 2001 cuando era ministro de Economía.

“¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”, retrucó López Murphy.

“Proponemos que la charla se haga acá, así es visible a los estudiantes que pasan y no que se escondan en el salón”, expresó uno de los representantes de los militantes.

“Pero si no nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, respondió el economista, a lo que el mismo le dijo que “sí, desde el 2001 que se está escondiendo”.

Eso motivó el enojo del liberal: “No es verdad, no es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace jamás ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por la calle sin custodios”.

López Murphy tenía prevista esa charla para este martes junto con el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emanuel Ferrario. Finalmente, tras el cruce con los militantes, pudo concretarla.

“Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer”, tuiteó.

López Murphy pasó a la historia cómo el primer ministro de la UCR que quiso arancelar las universidades. De ese gobierno fueron parte los pampeanos Juan Carlos Passo (senador), Anotnio Tomás Berhongaray (funcionario de Agricultura), entre otros dirigentes radicales, donde ya eran funcionarios u ocupaban cargos electivos, Francisco Torroba, Juan Carlos Marino, Daniel Kroneberger, entre otros radicales que hoy continúan en la senda política.

El 16 de marzo de 2001 Ricardo López Murphy anunció un fenomenal ajuste que incluía la privatización de las universiades.

Las medidas de ajuste, según el Clarín de la época, afectaba a:

1. La mayor parte del ajuste es con recortes a los fondos docentes

Se elimina la partida de 660 millones al año que le manda la Nación a las provincias. En lo que va del 2001 ya se pagaron 110 millones, y quedan eliminados 550 millones de este año y los 660 millones del 2002. Este Fondo sirvió para financiar el último aumento de $ 60 mensuales por cargo docente. Eso levantó la carpa blanca. La CTERA inició las clases sin paros porque hace 15 días acordó que se cumpla ese pago.

2. La tijera también pasa fuerte por las Universidades

El Presupuesto Universitario pierde 361 millones este año y 541 millones desde el 2002. Ahora cuenta con 1.801 millones al año. La UBA usa 305 millones anuales, de los cuales el 85% va a sueldos. Las Universidades van a tener que ingeniarse para crear recursos o hacer ahorro. Roque Fernández intentó quitarles 100 millones y hubo manifestaciones que paralizaron la ciudad.

3. Dan de baja dinero para profesores

Se eliminará la partida de 220 millones que se otorga a las provincias para actualizar la enseñanza terciaria. De eso, 50 millones van a gastos de infraestructura escolar y 170 millones a institutos de capacitación docente.

4. Rebajas al salario familiar

Aquí el achique es por 129 millones. Unifican los pagos de esta asignación en todo el país. Hasta ahora en varias provincias se abona un monto superior al que rige a nivel general. Además, para poder cobrar este beneficio, el trabajador deberá ganar más de $ 100.

5. Postergación en las jubilaciones

En el sistema jubilatorio habrá un recorte de 127 millones de pesos. Eso ocurrirá por dos motivos. Se pagarán en 12 cuotas los retroactivos por las jubilaciones en trámite. Y a partir del 1° de junio el jubilado que trabaje no podrá cobrar un haber jubilatorio superior a los 600 pesos mensuales.

6. Anulan pensiones del Congreso

Se eliminan pagos por 85 millones. Son pensiones de hasta 250 pesos mensuales que otorgan los diputados. Sólo se restituirán a quienes acrediten estar en situación de indigencia en Desarrollo Social.

7. Menos becas a estudiantes

Se anulan 10 millones que autorizan los legisladores nacionales para distintos fines, como estudios o capacitación.

8. Quitan plata a Inteligencia

Reducción de 30 millones en el dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Son fondos que se gastan sin ningún tipo de controles o auditoría.

9. Achique en programas de Salud

El Ministerio de Salud dará de baja actividades por 50 millones. Se trata de programas especiales ligados a investigación y prestación de servicios.

10. Retiro de las Fuerzas de Seguridad

Este año habrá 13 millones de pesos menos para las Cajas de Jubilación de las Fuerzas Armadas, Policía y Fuerzas de Seguridad. El déficit anual de estas Cajas, que se financia con aportes del Tesoro, es de 1.650 millones.

11. Racionalización en el ANSeS

Achican 17 millones de pesos y reodenan el funcionamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social. Se eliminan gerencias y habrá un solo director ejecutivo.

12. Poda en otros gastos nacionales

Habrá recortes por 67 millones de pesos en varios programas del Ministerio de Economía y otros entes públicos. El Fondo de Salto Grande pierde un aporte de 23 millones.

13. Sin subsidio al gas patagónico

Dejan de girarse 75 millones al año. Se usaban para subsidiar en un 76% la tarifa familiar que pagan los que viven en la Patagonia.

14. Las provincias recibirán menos

Se recortan 100 millones que viene enviándole el ministerio del Interior a las provincias. Estos ATN son fondos de manejo discrecional que nunca son devueltos.

