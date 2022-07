Pico reclamó que se decrete el Salario Básico Universal: “si no hay respuesta, el plan de lucha se acentuará”

Compartir esta noticia:











Integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de La Pampa se manifestaron en General Pico para reclamar el pago del Salario Básico Universal para todos los y las trabajadoras de la economía informal del país. Si no hay respuesta, preparan una fuerte movilización para el 7 de agosto, día de San Cayetano.









Joaquín Demarchi, militante del MTE de General Pico, le contó a Plan B que “nos reunimos a la mañana en la Plaza San Martín de General Pico para reclamar el pago de un Salario Básico Universal para los 7 millones de trabajadores de la economía popular con el fin de garantizar el acceso a la canasta básica”

También reclaman el pago del aguinaldo para los trabajadores de la economía popular que cobran un potenciar trabajo, un aumento de 15 mil pesos para los trabajadores del sector público y privado y las y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Joaquín Demarchi explicó que “el SBU es incompatible con el Potenciar Trabajo, es para parte de las personas que cobraron el IFE y no acceden a un ingreso garantizado. Se les pagó a 11 millones de personas y hoy se estima que 7 millones de ellas no tienen garantizada la canasta básica”.

“Ante la urgencia, la demanda de hoy es que el Salario Básico Universal salga por decreto”, indicó.

“Es para todas las personas con trabajo informal, no registrado, que no tengan garantizada la canasta básica alimentaria. Sabemos que de quienes cobraron el IFE, 7 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen ingreso registrado y no llegan a la canasta de indigencia”, añadió.

“Con el SBU podríamos garantizar la canasta básica y que salgan de la indigencia todas esas personas que estarán laburando, que no son empleados de nadie, y no perciben un ingreso fijo. No es una solución, pero al menos garantiza el alimento”, destacó.

Demarchi aclaró que “a diferencia de la Asignación Universal por Hijo, el SBU sería por trabajador, no por grupo familiar”.

Por último, adelantó que “si no hay una solución, una apertura de una mesa de diálogo, el plan de lucha va a continuar hasta que haya una respuesta. Ya estamos trabajando para masificar el reclamo para el 7 de agosto, en el día de San Cayetano”.

