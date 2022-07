DNI no binario a un año de la puesta en vigencia, 528 personas rectificaron su documento

Compartir esta noticia:











A un año de la sanción del Decreto 476/2021 que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” en el DNI y el pasaporte, para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino, ya son 528 las personas que rectificaron su documentación.

El decreto amplió los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), a 10 años de su sanción, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.









Según datos de la Dirección Nacional de Población del Renaper, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, desde la sanción del Decreto, 528 personas han rectificado su DNI con la nomenclatura “X”, lo que representa el 20,8 % sobre el total de cambios de identidad de género realizados desde el 21 de julio de 2021.

La población que cuenta con DNI no binario es una población principalmente joven: el 55,5 % tiene entre 18 y 29 años. La mayor parte reside en las provincias donde se ubican los principales centros urbanos: el 43 % de las personas con DNI no binario reside en la Provincia de Buenos Aires, el 20,8 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego se ubican Mendoza (5,1 %), Neuquén (4,2 %), Córdoba (3,8 %) y Santa Fe (3,4 %).

La misma Dirección Nacional de Población de Renaper elaboró un tablero con la información sobre la tramitación del DNI para personas no binarias, el cual es de acceso público para toda la ciudadanía y se encuentra disponible de manera digital en https://datosdnp.renaper.gob.ar/public/dashboard/7f0c8983-a882-4f31-8c41-d4bbf9fe3655

Tal como indica el Decreto en su artículo 4º, la asignación de la letra “X” en el campo “sexo” de los documentos comprende a la autopercepción de género “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, independientemente de su nacionalidad o estatus de migrante, refugiado o apátrida.

Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho pueden hacerlo en las sedes del Renaper, en cualquier delegación de los registros civiles de todo el territorio nacional o en las representaciones consulares de la República Argentina en el exterior, con su partida de nacimiento previamente rectificada y su DNI vigente. En tanto, las personas extranjeras que residan en la Argentina pueden hacerlo ante la Dirección Nacional de Migraciones.

