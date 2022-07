El Gobierno entregó diez viviendas sociales en Lonquimay y se comprometió a construir otras veinte

Compartir esta noticia:











Una decena de familias lonquimayenses fueron adjudicatarias hoy de su vivienda propia construidas a través del Plan «Mi Casa». En el mismo acto se firmó un convenio para comenzar con la construcción de otras 20, que permitirá achicar fuertemente la brecha de inscriptos en el municipio.

El acto se realizó esta mañana con la presencia del jefe comunal, Manuel Feito, quien estuvo acompañado por los ministros, de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, ambos en representación del Gobierno provincial. La comitiva se integró además por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y su par Varinia Marín; el diputado provincial Julio González, las gerentas del IPAV, de adjudicación, Erica Riboira, y de Programación, Romina Montes de Oca, funcionarios y funcionarias municipales y adjudicatarios.

El Plan Mi Casa surgió por la firme decisión del Gobierno de La Pampa de proseguir con una política sensible a los más vulnerables para continuar otorgando viviendas dignas para La Pampa. Cuando La Pampa dejó de recibir los fondos nacionales para construcción de viviendas sociales, se activó este Plan provincial, con fondos compartidos entre la Provincia y los municipios, sumándose así al Gobierno Nacional con su política de federalizar la posibilidad el sueño de la casa propia.

Convenio 20 viviendas

Previo al acto de entrega, y en el mismo terreno, se procedió a la firma de un convenio en el que el Gobierno provincial, a través del IPAV, aportará a la Municipalidad de Lonquimay, los fondos destinados a la construcción de 20 viviendas nuevas regidas por el Plan Provincial de Viviendas Sociales “Viviendas La Pampa”, donde el municipio asume la exclusiva responsabilidad para la ejecución. Este acto administrativo estuvo a cargo del ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, y el intendente local, Manuel Feito

Capacidad y decisión

En representación al Gobierno provincial, el ministro Julio Rojo agradeció la hospitalidad del recibimiento en la localidad e inmediatamente hizo traslado del saludo del gobernador Sergio Ziliotto. «Es un día festivo por el hecho concreto de estar inaugurando obras, que constaron de un proceso, el cual generó mano de obra local y además vino a suplir una demanda social como es la vivienda”, indicó el funcionario. Y agregó “soy un privilegiado en poder compartir el momento de la inauguración. La vivienda tiene un sabor muy especial y es que la familia transitará toda su evolución y proceso de cumplir con su sueño en el techo propio. Verlas finalizadas es resaltar el compromiso del Estado provincial que fue, es y será, la inversión en obras para la resolución de problemáticas, en este caso la vivienda. Hablando con el intendente me comentaba que hay más de 75 inscriptos, ahora viene la posibilidad concreta con la firma del convenio de hoy para reducir esa cantidad a 55 familias a la espera, estoy convencido de que lo van a lograr”, ´continuó.

“Quienes hoy tienen la posibilidad de acceder a su casa no van a olvidar el compromiso de hacer frente al pago de la cuota que es la que va a permitir seguir invirtiendo para hacer más viviendas. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente y debemos sentirnos orgullosos. Acá está el Estado presente que no solo es el provincial, sino el municipal , porque estas tareas se hacen en forma conjunta y creo que la amalgama del esfuerzo compartido y del objetivo común marca un involucramiento en lograr cosas concretas”, sostuvo.

Para finalizar, Rojo destacó el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo provincial en la concreción de obras. “Desde nuestro punto de vista ideológico, sabemos que tanto el Gobierno provincial, municipal y con el importante acompañamiento del Gobierno nacional significa que hay capacidad y decisión de no olvidarse de la gente. Acá está el Estado presente con los recursos que recauda de toda la población, son los vecinos los hacedores de esto que no es un regalo, es un derecho a estar de la misma manera que tantos otros ciudadanos”, concluyó.

«Es lo que tenemos que hacer»

Por su parte el intendente municipal, Manuel Feito, agradeció especialmente al equipos del IPAV y remarcó “que para estas cosas pasen hay un gran equipo atrás, en estos tiempos sabemos que seguir pagando el alquiler dos o tres meses más es bastante y muchas veces para la administración son tiempos que se escapan y hay gente que desde muy temprano a la mañana empiezan a mandar mensajes para que estos trámites corran, entendiendo que atrás de cada expediente hay una persona que va a dejar de pagar el alquiler para empezar a vivir una vida distinta, con la dignidad que se merecen”.

“Es una alegría y una sorpresa saber que tenemos 20 viviendas más para hacer en la localidad. Cada vez que se anuncia una obra es una alegría, pero la vivienda es un antes y un después en la vida de cada una de las familias, para nosotros tener el acompañamiento del gobierno Provincial, que con medidas claras y velocidad hace el aporte económico para que esto suceda, sin dudas es una ventaja como municipio. Estamos hablando que con estas 20 viviendas, serán 38 unidades habitacionales entregadas en esta gestión. Es un número impensado para nosotros que nos tocó encarar esta etapa. Esto que esta pasando hoy, para los que estamos en el Gobierno no consideramos que se agradezca, es lo que hay que hacer como Estado. Pero no nos tenemos que olvidar que hubo épocas donde esto no sucedió. No tenemos que agradecer, pero sí recordar que hubo una época donde en La Pampa no se hicieron viviendas y hoy en Lonquimay estamos hablando de que, con las que se hicieron y con las que se van hacer, 38 viviendas para que 38 familias vivan como se merecen».

«Agradezco al equipo de la municipalidad de Lonquimay por el trabajo que realizan todos los días. A los adjudicatarios, que disfruten, se lo merecen, y cuidarla es fundamental. Recuerden que hace mucho que la están esperando y que el pago de la cuota implica que después se sigan haciendo más casa para que otros puedan tener el techo como se la merecen, es una responsabilidad que tenemos» concluyó.

Gabriela Desa

«Es un honor expresar estas palabras porque hoy soy la voz de la que recibimos estas viviendas. Gracias por estas casa, por las que se entregaron y por las que van a venir, por todo el crecimiento que esta teniendo nuestro querido Lonquimay» señaló Gabriela Desa, quien habló en representación de las familias adjudicatarias.

