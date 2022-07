“La gente tiene memoria, por eso Macri caminó dos cuadras y se fue”

Compartir esta noticia:











«La gente y los pequeños comercios de barrio, algunos de muchos años, no la pasaron bien y les fue mal durante el macrismo», describió Alberto Descalzo. El expresidente había sido repudiado durante una recorrida en la que quizo acercarse a los vecinos.

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo (PJ), afirmó este jueves que «la gente tiene memoria» y que por eso la reciente visita del expresidente Mauricio Macri a ese municipio generó «reclamos y bronca» entre los vecinos, que «no la pasaron bien» durante la gestión anterior.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«La gente y los pequeños comercios de barrio, algunos de muchos años, no la pasaron bien y les fue mal durante el macrismo. La gente tiene memoria y por eso Macri caminó dos cuadras y se fue. Hubo muchos reclamos y bronca que se manifestó en los vecinos y vecinas que no tienen un buen recuerdo de él en el gobierno», dijo el intendente en declaraciones a radio AM 750.

Macri recorrió este miécoles las principales calles de Ituzaingó, acompañado por el exsecretario de Medios Públicos Hernán Lombardi y el jefe de bloque de concejales de Juntos, Gastón Di Castelnuovo, y vivió un incómodo momento cuando se acercó a saludar a un canillita que rechazó su saludo.

El ninguneo quedó registrado en un video que se hizo viral y en el que también se puede escuchar cómo el expresidente responde «lo lamento por vos» ante la actitud del comerciante -identificado como Eduardo «Mingo» Gulone- y cómo otra vecina lo cuestiona diciendo «danos de comer con lo que te robaste; con eso danos de comer».

«El diariero es un vecino nuestro que dijo que no le quería dar la mano porque en esa época y en ese lugar a los comercios les fue mal», contextualizó Descalzo.

El intendente recordó que «muchas empresas pequeñas y grandes en los distritos cerraron en el conurbano» durante la gestión anterior y señaló que «costó mucho sufrimiento» a los ciudadanos que enfrentaron «muchos tarifazos y vivir con poco dinero en el bolsillo».

«Macri es un soberbio. En un momento le dijo a una persona ‘seguí comiendo polenta’. Es la representación de un sector de la derecha histórica, oligarca, gorila que representa lamentablemente a Argentina. Hay que hablar mucho con nuestros vecinos y vecinas y decirles el peligro que significa en el futuro», concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios