Compartir esta noticia:











Una familia tipo necesita más $ 100 mil para no ser pobre y el salario mínimo ya no cubre la indigencia

Los datos refieren a la suba de precios de junio y no captan los aumentos que se produjeron en las primeras semanas de julio

La línea de pobreza ya quebró los $ 100 mil pesos para una familia tipo y un trabajo a cambio del salario mínimo vital y móvil no permite cubrir la canasta de indigencia. Este escenario socioeconómico se produjo en junio a partir de la fuerte suba de los alimentos y los ajustes en los servicios.

Un matrimonio con dos hijos en edad escolar necesitó reunir ingresos por $ 104.216,80 durante junio para proveerse de un conjunto de alimentos y servicios básicos para la subsistencia, según datos que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Cabe aclarar que estas cifras no captan ninguno de los aumentos que se produjeron durante el mes de junio.

Esto representa un alza de 4,55% respecto a los valores de mayo y de esta forma en el primer semestre el incremento es de 36%. En la medición interanual el alza es de 57%.

Este es el costo que el mes pasado alcanzó la Canasta Básica Total (CBT), compuesta por alimentos y servicios básicos para la manutención de un mes de un hogar de dos adultos y dos menores, y que delimita la pobreza de la clase media baja.

En tanto, el límite de la indigencia para el mismo grupo familiar se ubicó en $ 46.525,36. Este resulta el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para que el mismo grupo familiar pueda tan comer ya que este conjunto excluye servicios, transporte, indumentaria y salud.

Lee Los bonos profundizan su caída hasta 8,4% y el Riesgo País salta a 2.827 puntos

Pero el dato más grave es que la CBT superó el valor del salario mínimo vital y móvil (SMV) que en junio fue de $ 45.540. En consecuencia una persona con un trabajo a cambio de esa remuneración cuando percibió esa cifra los primeros días de julio ni tan siquiera puede aspirar a darle de comer a su familia.

La situación se agravará en las próximas semanas ya que recién está prevista una nueva suba del SMV para agosto que los trabajadores percibirán en sus bolsillos en septiembre. Ese aumento será del orden del 5% hasta llegar a $ 47.850.

Sin embargo en julio la inflación ya tiene un piso entre 7% y 8% y la proyección para agosto no es muy diferente lo cual pone en jaque la situación de los asalariados.

Durante junio los alimentos tuvieron un incremento de 4,6%, de acuerdo a la medición oficial. Los aumentos más fuertes se dieron en lechuga (37,8%), tomate (20,4%), papa (21,5%), aceite (12,9%), fideos (12,8%), café (11,7%), entre otros.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios