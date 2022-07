Kroneberger: “no es momento de lanzar ninguna candidatura apresurada”

Compartir esta noticia:











El senador nacional de la UCR afirmó que no es un año electoral y que “es momento de fortalecernos, de escuchar y de elaborar un plan superador. Ya habrá tiempo para discutir nombres”.

Dirigentes de todos los departamentos del interior de La Pampa viajaron a General Pico para el desarrollo de un encuentro provincial de la línea “Vamos La Pampa”, que lidera el senador nacional, Daniel Kroneberger. Durante el encuentro, se trazaron distintos diagnósticos a nivel local, provincial y nacional.

A partir de ahí, se hicieron diversos abordajes de las problemáticas que tienen que ver con la provincia y de la posibilidad concreta de construir un plan alternativo para La Pampa. En la reunión se acordó la participación en los equipos técnicos que comenzaron a funcionar en el Comité Provincia, pensando en un proyecto para La Pampa.

“Son tiempos difíciles. Tenemos que ser sumamente respetuosos, empáticos e idear una alternativa seria y sólida para La Pampa. También, trabajar integralmente desde cada localidad para apuntalar candidaturas en cada localidad de La Pampa, nutrirnos de forma colectiva y elaborar la alternativa que la provincia necesita ante tanto atraso. Es un año no electoral y hay que aprovechar para formarse, capacitarse y escuchar; con una mirada al interior de cada uno; nutriéndonos del conocimiento que producen las fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio”, dijo el senador Daniel Kroneberger.

“La Pampa no queda exenta de los problemas que tiene la Argentina y eso es lo único que nos tiene que desvelar hoy. No tengo dudas que a nivel nacional, Juntos por el Cambio viene siendo sumamente responsable ante un oficialismo que está lleno de internas y de contradicciones, pero sin un plan. Por eso, yo quiero convocar desde acá, desde hoy, desde esta ciudad que quiero tanto, que me vio nacer y que es General Pico, a los militantes de nuestro partido; a los de Juntos por el Cambio; a los independientes”, dijo el senador y líder de Vamos La Pampa.

A lo que, de forma categórica, agregó: “Quiero hacer un llamado amplio, porque La Pampa necesita de cada uno de nosotros. De los que creen que el trabajo nos dignifica; de los que creen que la educación y la ciencia nos permitan avanzar e igualar; de los que creen que la salud debe ser accesible para todos, en cada rincón de La Pampa; de los que creen que el campo y las industrias necesitan producir y trabajar con menos carga impositiva; de los que crean que hay que poner todo el esfuerzo en el empleo genuino y en las oportunidades para los jóvenes; de los que quieran y necesiten tener una vida más tranquila después de haber trabajado toda una vida y que hoy gozan de una merecida, pero insuficiente jubilación”.

Es en equipo. Siempre. Gracias a los amigos y amigas que vinieron hasta General Pico para compartir un hermoso encuentro para escucharnos y dar cada una de nuestras visiones sobre el presente y el futuro de La Pampa. pic.twitter.com/GrZy03cgs9 — Daniel Kroneberger (@Dkroneberger) July 23, 2022

Además, el legislador advirtió: “Pero ojo, no tenemos que poner el carro delante del caballo. No es momento de que la política le hable a la política; no es momento de lanzar ninguna candidatura apresurada. Es momento de fortalecernos, de escuchar y de elaborar un plan superador. Ya habrá tiempo para discutir nombres. Es prematuro cualquier tipo de lanzamiento. Necesitamos fortalecer nuestro equipo, convocar a las personas que compartan nuestros valores y los sueños que tenemos para La Pampa, desde cada rincón de la provincia y llegado el momento, se discutirán los nombres”.

Además, el senador Kroneberger recalcó una y otra vez: “Es momento de fortalecer el equipo, de escuchar, escuchar y escuchar. El proyecto es más importante que el nombre, y de eso estamos convencidos. Eso quedó demostrado el año pasado y lo peor que podemos hacer, es cometer la torpeza de que tenemos todo ganado o que nos cerremos en la individualidad. Hace falta generosidad y muchísimo diálogo para construir los consensos que nos permitan ganar en el 2023. Pero reitero: no es momento de nombres propios. En su momento se discutirá quien puede liderar desde una candidatura ese proceso. Por lo pronto, es tiempo de prepararse”.

Por otro lado, Kroneberger destacó: “Estamos construyendo un sueño común y podemos transformar La Pampa. Ya quedó demostrado en las elecciones legislativas con el triunfo de Juntos por el Cambio; la gente nos está observando y tenemos que saber articular cada una de las demandas y construir un proyecto superador a nivel educativo, productivo, con un Estado transparente y eficiente; respetuoso de su ambiente; de su enorme geografía; con oportunidades para las juventudes, para los niños, las niñas y los adultos. También, liderar un nuevo tiempo con equipos que salgan de la comunidad; que se preparen, que innoven, que estudien cada problemática y cada solución. A La Pampa le hace falta innovación y desarrollo. Ahí tienen que estar nuestras preocupaciones. Sin dudas, el trabajo que tenemos que llevar a cabo, es colectivo”.

