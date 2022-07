Asociación Agrícola Ganadera: “El presidente y su entorno buscan culpables y no soluciones”

Compartir esta noticia:











En una nota de opinión, la Asociación Agrícola Ganadera desmintió que el sector agropecuario retenga su producción para perjudicar a la gestión de Alberto Fernández.

“Bajo ningún aspecto se puede sostener que en el campo, se guardan u$s20.000 millones esperando mejor rentabilidad. Lo que va del año la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador es un record (u$s 19.100 millones). La producción agropecuaria no se ha detenido ni se detiene a pesar de las constantes modificaciones en las reglas y la asfixiante presión tributaria. Ahora se suma un nuevo agravio sin fundamentos y cargado de ideologismo”, indicaron.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En porcentajes y comparando con el año anterior el único cereal que tiene un leve retraso en la liquidación es la soja pues a esta altura del año pasado era del 54% contra el 46% de esta campaña, este desfasaje en 8%, significan en dólares solamente u$s 542 millones y en toneladas 3,5 millones. Trigo y maíz ya han sido liquidados en su mayoría”, precisaron.

“Para tener datos sobre lo que falta liquidar de la campaña 21-22 son aproximadamente unas 20/22 millones de toneladas, el pequeño o mediano productor no guardo nada, ya vendio para pagar cuentas o comprar insumos de la próxima campaña. Los productores que logran regular las ventas para la segunda mitad del año estarían recibiendo por ese cereal un total de unos u$s 3.500//4.000 millones. Muy lejos de los u$s 20.000 millones que menciono el presidente”, detallaron.

“Otro dato técnico, que se olvidan de plantear en los discursos, es la diferencia de cotización del dólar, entre brecha cambiaria y retenciones los productores que tienen su producción en el campo están recibiendo un pago de aproximadamente $90, contra los $315 de los dólares financieros, estos últimos regulan los precios de todos los productos e insumos para la industria”, sostuvieron.

“Ante esta situación macroeconómica tan angustiante con brecha cambiaria tan amplia y niveles impositivos altísimos sobre la producción primaria y la industria agroexportadora tildarla de especuladora es una falta de respeto y una actitud cargada de malicia e idelogismo”, criticaron.

“La situación económica es muy angustiante e inestable y el gobierno lo sabe, pues han realizado modificaciones tratando de achicar la brecha cambiaria, para fomentar otras industrias como la hidrocarburífera y el turismo, pero con el campo la situación sigue siendo de desprecio y destrato”, se lamentaron desde la Agrícola.

“Produce vergüenza ajena, ver como distintos integrantes del gobierno tratan de llevar adelante una campaña de desprestigio hacia nuestro sector. La máxima muestra de desprecio se nota cuando voceros de dicha campaña sustentan sus publicaciones con fotos de silosbolsas que contiene pasto o cereal picado para racionar la hacienda o en su defecto girasol ya entregado en plantas procesadoras de aceite”, indicaron.

“La situación económica del país esta mal a pesar de la fuerza y pujanza de la producción agropecuaria y no por culpa de los productores. Lejos esta en la estrategia del productor buscar doblar el brazo al presidente, sino bien cerca de tratar de campear estas turbulencias macroeconómicas producidas en gran medida por el elavado déficit fiscal y el desmanejo de las cuentas publicas”, criticaron.

“Muchas veces los que buscan doblar el brazo están mas cerca de lo que el presidente percibe”, cierra la nota de opinión.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios