El PJ Santa Rosa homenajeó a Evita (imágenes)

En medio de una leve llovizna, el Consejo Local de Unidades Básicas recordó a María Eva Duarte de Perón a 70 años de su fallecimiento. “Debe ser nuestra guía en la toma de decisiones”, afirmó la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto.

El peronismo santarroseño homenajeó a “Evita” en el monumento dedicado a ella, emplazado a metros de la rotonda del avión.

El Consejo Local de Unidades Básicas organizó el acto y no lo suspendió a pesar de no contar con un sonido por la lluvia. Se entregaron ofrendas florales y cantaron la marcha peronista a capela.









“En un día cómo hoy, tan importante para las mujeres peronistas, tenemos que agradecerle su amor por el pueblo, su compromiso con las causas justas, su lucha incansable por los derechos de los más desprotegidos, por romper moldes y por abrirnos caminos”, dijo la viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto.

“Puntualmente, agradecerle su profunda tenacidad para que mujeres que se sentían comprometidas con la política pudieran elevar su voz, elegir a sus representantes y también ser elegidas. Muchas lo soñaban, pero ella lo logro”, añadió.

“Evita vive en nuestro corazón y en cada paso que damos las mujeres, vive en cada reconocimiento de derechos por la igualdad, vive en las calles, en las marchas y en los lugares que ocupamos. Su sacrificio personal, su renuncia a los honores, pero jamás a la lucha, debe marcar nuestro camino.

Evita debe ser guía en los momentos de toma de decisiones para aquellos que soñamos con una Argentina unida, justa, libre y soberana”, destacó.

“Las imágenes de Eva Perón me han acompañado a lo largo de mi vida, al principio fueron mi madre y mi padre quienes la traían una y mil veces en sus recuerdos, también esa enorme valija que desenterraron del fondo de un patio familiar, repleto de libros prohibidos por la dictadura militar y el que más me llamaba la atención fue el de esa enorme mujer. Después vino el descubrimiento personal”, contó.

“Esos brazos que se alzan y abrazan, la mano extendida con ímpetu, esa voz que sale de sus entrañas desgarradas en sus discursos, evita compañera, evita capitana, evita como nuestra guía espiritual. En este contexto tan adverso en el que nos encontramos, haciéndole frente a una deuda externa tomada por Macri y sus socios, saliendo de una pandemia que tuvo en jaque al mundo por dos largos años y conviviendo con una guerra que afecta la economía del mundo, las y los militantes debemos volver a ella y tomar su vocación política que le hizo resistir con una fortaleza fuera de lo común los embates de los distintos grupos de poder que pugnaban por derrocarla”.

“Sigamos en Santa Rosa y en toda La Pampa con un peronismo unido, porque estamos convencidos, convencidas, de que el pueblo debe tener una vida digna, que nos duele el dolor del otro, que no nos da lo mismo que un niño o una niña tengan hambre, que no mos da lo mismo que alguien tenga o no trabajo para sostener a su familia, que nos da lo mismo que nuestros abuelos y abuelas la pasen mal”, afirmó.

“El mejor homenaje que le podemos hacer a la compañera Evita es seguir sus ideales, seguir militando día a día y cara a cara con el pueblo, porque desde el fondo de la historia nos sigue empujando para que logremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria que alguna vez tuvimos y que sólo el peronismo puede hacer posible”, finalizó.

