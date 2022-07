Juan Lima y la reelección del intendente di Nápoli: “es claramente el político mejor preparado”

Compartir esta noticia:











El concejal por Nuevo Encuentro, Juan Lima, destacó la gestión que lleva adelante el intendente Luciano di Nápoli y adelantó a Plan B que, si el jefe comunal decide presentarse a una reelección, lo acompañarán como espacio político.

Además, Lima destacó los debates internos en el Frente de Todos y aseguró que pese a no coincidir con algunos aspectos de la política económica a nivel nacional, la coalición oficialista “sigue siendo la alternativa a a una derecha que ya sabemos lo que propone”, indicó.









“Desde Nuevo Encuentro seguimos trabajando en el Frente de Todos y seguimos apostando a sostener y acompañar ese Frente y en particular, el proyecto político de la gestión municipal, de la que somos parte”, dijo a Plan B.

“Y lo seguiremos haciendo, porque este fue nuestro compromiso y lo creímos en su momento como la alternativa para cambiar Santa Rosa y, más allá de todos los escenarios adversos que se presentaron, ha sido una gestión que ha sabido capear un montón de dificultades y ha logrado hacer obras de importancia para la ciudad, que no pueden dejar de reconocerse”, resaltó. “Seguramente vendrán más como las recientemente anunciadas, como el asfalto para la ciudad y por eso desde Nuevo Encuentro, seguimos apoyando y acompañando la gestión municipal en el Frente Justicialista Pampeano, en lo particular”, agregó.

Consultado por la situación nacional y la posición de Nuevo Encuentro, Lima dijo que “nosotros sostenemos que dentro del Frente de Todos, se tienen que dar todas las discusiones, análisis y debates posibles, en pos de cambiar rumbos. Se tienen que hacer y los debates se tienen que dar, sin que nadie se ponga nervioso”.

“En algún punto somos críticos de algunas decisiones que se toman en lo político económico a nivel nacional, pero aún así, no dejamos de pertenecer, ni pensar en no acompañar al Frente de Todos, que seguimos pensando que sigue siendo la alternativa a a una derecha que ya sabemos lo que propone, que permanentemente está pretendiendo desviar los temas que ellos no quieren que se hablen, planteando agendas de temas que solo le interesan a ellos”, dijo.

“Nosotros tenemos que dedicarnos a sostener el Frente, dar los debates para mejorar lo que haya que mejorar y exigir que se tomen las decisiones necesarias para cambiar un momento complicado que atraviesa la sociedad argentina. Todo eso se tiene que dar en un marco de debate, de discusión interna y constructiva”.

En referencia a la presencia de Nuevo Encuentro en el Encuentro por la Militancia, Lima dijo que “fue una convocatoria pensando en fortalecer este frente. La idea es seguir sosteniéndolo, con discusiones, propuestas e ideas. El desafío que tenemos quienes integramos el FreJuPa es sostener la unidad, aún en tiempos difíciles, siempre pensando que es la mejor alternativa para Santa Rosa en lo local y a nivel nacional, la mejor alternativa para sacar el país adelante”.

“Nosotros desde Nuevo Encuentro seguimos militando y seguimos activos y en los próximos días vamos a estar llevando adelante acciones militantes y acciones políticas, invitando a quienes se quieran sumar a trabajar en nuestro espacio”, agregó el edil del oficialismo.

Por último, consultado por una probable reelección de Luciano di Nápoli, Lima manifestó su acuerdo. “En lo personal creo que es la figura preponderante en el plano local y si me preguntás si debería ser reelecto, creo que claramente es el político mejor preparado”.

“Lo ha demostrado y lo sigue demostrando, con una capacidad de gestión muy importante para la ciudad y en un escenario no tan complicado como el que atravesamos, se hubiesen logrado más cosas. Cuenta con nuestro apoyo a una futura reelección como Intendente, de parte de nuestro espacio, es para que así suceda. Y luego él decidirá, si lo hará o no. Creemos que es el mejor cuadro político que puede seguir en la gestión municipal, para sacar adelante esta ciudad, que tantas necesidades tenía”, dijo Lima.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios