Pérez Araujo y la decisión de Nación de realizar la obra de ‘El Tambolar’: “estamos cansados, nos molesta mucho esta situación”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional Hernán Pérez Araujo fue muy crítico con la decisión de Nación de llevar adelante la obra en la provincia de San Juan. Señaló en declaraciones radiales que se pedirán informes respecto al impacto que generaría esta represa en los ríos que conforman la cuenca. “Ojalá haya una respuesta convincente” agregó el legislador.

El Tambolar es un proyecto de dique ubicado en la provincia de San Juan sobre la cuenca de los ríos Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó – Colorado.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En el Gobierno anterior, se comenzó a buscar financiamiento para la obra, pero se elevó una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia por el Gobierno de Carlos Verna por la falta de estudios correspondientes al impacto ambiental y por no consultar a las provincias donde surcan estos ríos.

“Esto quedo pausado. Pero la Corte, el año pasado, le pedió informes a la provincia de San Juan respecto de esta obra, y ahora nos sorprende de manera muy ingrata que el Secretario de Energía de la Nación de manera inconsulta, unilateral, casi arbitrariamente lleve adelante esta firma de una denda a ese convenio para financiar la prosecución de la obra” detalló Araujo al portal Infopico.

#ArgentinaFederal 🇦🇷

En @Energia_Ar junto al gobernador de San Juan, @sergiounac, firmamos una adenda al convenio del aprovechamiento hidroenergético del Dique El Tambolar, con el objetivo de ampliar las obras y desarrollar el Camino de Perilago. pic.twitter.com/sU4fk1N6P9 — Darío Martínez (@dariomartinezpj) July 20, 2022

Es por eso que este lunes, el Diputado, presenta un pedido de informe al Poder Ejecutivo de Nación para, según Araujo, “que expliquen por qué han hecho esto y si se han realizado los estudios, porque nosotros no los conocemos, cosa que dudo mucho que se hayan hecho” añadió.

“Ojalá haya una respuesta convincente respecto de habernos enterado por un tuit del Secretario de Energía de la Nación” expresó el Diputado.

San Juan tiene una postura respecto a la propiedad exclusiva de los cursos de agua similar a la de Mendoza, es por eso que es necesario resolver este conflicto lo antes posible ante el avance de la obra.

Por último, el Diputado dijo no entender la decisión del Estado Nacional, ya que La Pampa tiene una demanda en la Corte Suprema de Justicia, para la conformación del organismo de la cuenta rio Desaguadero-Salado-Chaidileybu.

“Y a su vez, sabiendo que hay una demanda para que no se continúe con esta obra de las represas en Tambolar, sin realizarse los estudios correspondientes, siendo un pedido similar al que se ha realizado en Portezuelo del Viento por parte de La Pampa. La diferencia es que aquí no tenemos un organismo de cuenta, queremos que se conforme, pero no hubo aceptación por parte de las otras provincias”, cerró Araujo. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios